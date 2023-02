Alan Wake 2: non servirà aver giocato altri giochi di Remedy per godersi tale seguito

Alan Wake 2 sarà collegato ad altri giochi di Remedy Entertainment, ma secondo gli sviluppatori non sarà necessario averli giocati per potersi godere questo seguito.

L'informazione proviene da un'intervista rilasciata a GamesRadar+, nella quale il game director di Alan Wake 2, Kyle Rowley, ha parlato del videogioco. Ha anche precisato che non serve essere esperti del primo Alan Wake per giocare questo seguito.

"Quando stavamo creando il concept di Alan Wake 2, avevamo ben presente che volevamo creare un'esperienza che fosse accogliente per tutti", dice Rowley, "sia per i nuovi giocatori che potrebbero non avere familiarità con Alan Wake o con l'universo Remedy Connected, sia per i nostri fan, che hanno intrapreso il viaggio con noi e hanno apprezzato i precedenti giochi di Remedy Entertainment".

Questo però non significa che i giochi saranno scollegati. Come spiega Rowley: "Naturalmente, se avete già giocato ai giochi del franchise di Alan Wake, a Control e al Control: AWE - ci saranno molti collegamenti, frammenti di storia e personaggi noti da scoprire".

Come i fan di Remedy Entertainment sapranno, tramite il DLC di Control il team di sviluppo ha reso definitivamente ufficiale che tali giochi sono ambientati nello stesso universo narrativo. Fortunatamente, però, non sarà obbligatorio aver giocato tutto per potersi godere la componente narrativa di Alan Wake 2.

Ciò detto, non c'è motivo per non recuperare i precedenti giochi di Remedy Entertainment, soprattutto Control e Alan Wake, che sono di alta qualità.