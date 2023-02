DC: creare giochi canonici e con gli attori dei film sarebbe un incubo per un dev di un gioco Marvel

James Gunn e Peter Safran, co-presidenti di DC Studios, hanno detto di voler creare giochi, film, serie TV e non solo connessi in un solo universo. In altre parole, l'idea sarebbe di avere una profonda connessione tra un videogioco e tutti gli altri prodotti, con "personaggi sempre uguali, interpretati dagli stessi attori" con le diverse componenti narrative "fuse in una sola storia". Sembra un'idea interessante sulla carta, ma uno sviluppatore di un gioco Marvel ritiene che sia un "incubo".

Jake Solomon - Designer di Marvel's Midnight Suns presso Firaxis - ha affermato che creare giochi canonici con altri prodotti e con gli stessi attori renderebbe lo sviluppo dei videogiochi molto più difficile, oltre che rendere la vita dura per gli attori e doppiatori videoludici.

"Questo sarebbe stato un incubo per noi di Midnight Suns", ha detto Solomon su Twitter, "Capisco l'idea (credo) ma i film e i giochi sono veramente molto diversi. E la pressione che questo comporta per i fantastici doppiatori dei giochi?". Solomon ha poi previsto che la fusione tra videogiochi e cinema non avverrà realmente. Ha scritto "Universi diversi. Ed è così che dovrebbero rimanere/rimarranno".

Da più di una decina di anni il mondo dei videogiochi si è alquanto allontanato dal concetto di tie-in, ovvero di un videogioco realizzato a partire da un prodotto di un altro medium, come un film, e ha invece puntato su prodotti originali solo ispirati al franchise di appartenenza. Pensiamo ad esempio a Batman Arkham Asylum o al più recente Marvel's Spider-Man: pur essendo fedeli ai personaggi DC/Marvel, tali giochi sono indipendenti e funzionano perfettamente. Inoltre, danno la possibilità a talentuosi doppiatori e attori di lavorare, senza essere "scacciati" da attori famosi.

Voi che ne pensate?