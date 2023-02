One Piece: il doppio cosplay di Nami e Nico Robin di CarryKey ed Enot è fenomenale

In attesa di scoprire se la serie Netflix di One Piece sarà all'altezza dell'opera di Eiichiro Oda, le modelle CarryKey ed Enot hanno unito le forze per proporci un doppio cosplay di Nami e Nico Robin.

Nami e Nico Robin non hanno bisogno davvero di presentazioni per chi ha seguito anche un minimo le vicende di One Piece. Parliamo infatti di due dei membri più longevi della Ciurma di Cappello di Paglia che negli anni si sono ritagliate un ruolo di rilievo in vari archi narrativi del manga e anime.

Avevamo già visto sulle nostre pagine sia l'ottima rappresentazione di Nami da CarryKey che quella di Nico Robin ad opera di Enot, mentre ora le due modelle hanno deciso di unire le forze per realizzare un doppio cosplay a tema One Piece sicuramente ben riuscito, sia per la fedeltà di costumi, accessori e parrucca che per la location marittima piuttosto azzeccata al contesto.

