One Piece: il cosplay di Nami da CarryKey sfoggia il suo bottino

One Piece non ha bisogno di presentazioni, così come il suo cast di personaggi, tra i più amati di sempre nell'ambito di manga e anime. L'opera di Eiichiro Oda è popolare anche tra i cosplayer, come ci dimostra CarryKey con il suo cosplay di Nami.

Nami è tra i primi personaggi ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali di One Piece sin dalla fasi iniziali della storia e apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

Il cosplay realizzato da CarryKey ci mostra una Nami gioiosa che si crogiola con un bottino fatto di denaro e collane preziose, in linea con il carattere del personaggio, ben noto per il suo attaccamento al denaro e i beni materiali. Il cosplay risulta ben realizzato per quanto il costume di certo non sia particolarmente complicato da riproporre, ma non mancano alcuni particolari come il tatuaggio sulla spalla sinistra, il Log pose e la fibbia caratteristici del personaggio che dimostrano una certa cura nei dettagli.

