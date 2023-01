Genshin Impact: il cosplay di Lisa da Larissa Rochefort con il nuovo costume di Sumeru

Con il lancio dell'Update 3.4 di Genshin Impact vi proponiamo oggi il cosplay di Lisa realizzato da Larissa Rochefort che sfoggia il nuovo costume a tema Sumeru del personaggio, disponibile nel gioco proprio grazie all'ultimo aggiornamento.

Lisa Minci è uno dei personaggi presenti in Genshin Impact sin dal lancio. All'apparenza è una bibliotecaria piuttosto pigra e anche un pizzico civettuola, ma all'occorrenza si dimostra una maga estremamente potente specializzata in incantesimi elettrici. Lisa è anche una delle pochissime unità che si ottengono gratuitamente avanzando in Genshin Impact, il che è anche uno dei motivi per cui è una dei personaggi più popolari tra i fan.

Larissa Rochefort ci propone un cosplay di Lisa con il nuovo costume a tema Sumeru introdotto con la versione 3.4 di Genshin Impact. Rispetto a quello classico, questo abito mescola verde e bianco a ricami e accessori dorati, risultando più esotico di quello classico, senza rinunciare allo stile da maga/bibliotecaria tipico del personaggio.

Se siete in cerca di altri cosplay con protagonisti i personaggi dei videogiochi, date uno sguardo a quello di Ganyu sempre da Genshin Impact di Lada Lyumos e quello doppio con Triss e Yennefer di The Witcher 3 di Koriel. Cambiando genere, date uno sguardo al cosplay Tsunade di Naruto realizzato da Katie Gannon e quello di Himiko Toga da My Hero Academia di mild_cosplay.