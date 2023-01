Monster Hunter Rise: Sunbreak a quota 5 milioni di copie, in arrivo un set di oggetti gratis

Capcom ha annunciato con un comunicato stampa che Monster Hunter Rise: Sunbreak, la massiccia espansione dell'ultimo capitolo della serie, ha raggiunto quota 5 milioni di copie distribuite e vendute in digitale su PC e Nintendo Switch in tutto il mondo.

Ad agosto 2022 l'espansione era a quota 4 milioni di copie, dunque da allora è stato piazzato un ulteriore milione. La compagnia giapponese invece non ha condiviso aggiornamenti sulle vendite del gioco base, che sempre lo scorso agosto aveva raggiunto il tetto delle 11 milioni di copie.

Chiaramente Capcom si aspetta che i numeri di vendita dell'espansione e del gioco base aumentino significativamente nei prossimi mesi, considerando che questa settimana Monster Hunter Rise approderà su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, mentre Sunbreak su queste piattaforme sarà disponibile durante la primavera.

Per festeggiare, la compagnia giapponese ha condiviso sui social un artwork del personaggio Cicae e ha annunciato un set di oggetti gratuiti per festeggiare il traguardo delle 5 milioni di copie di Sunbreak. Non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito al pacchetto, ma possiamo aspettarci oggetti utili come pozioni, pillole della salute e così via.

Nello stesso comunicato stampa, Capcom ha inoltre svelato che Monster Hunter World: Iceborne ha superato le 10 milioni di copie vendute. A maggio dello scorso anno l'espansione era a quota 9,2 milioni e il gioco base a 18 milioni.