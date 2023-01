Persona 4: su PS5 niente 120 fps e risoluzione inferiore a Xbox Series X, per un'analisi

Stando alle analisi di The Mako Reactor, Persona 4 Golden, e presumibilmente anche Persona 3 Portable, su console PlayStation non offrono una risoluzione elevata e una modalità a 120 Hz come su Xbox Series X. La causa è presto spiegata: non esiste una versione nativa dei due giochi per PS5 o una "potenziata" per PS4 Pro.

L'assenza di una versione nativa per PS5 di Persona 3 e 4 era stata già confermata a ottobre dello scorso anno dal sito ufficiale di Atlus. All'epoca speravamo che ciò non avrebbe penalizzato troppo i due giochi sulla console ammiraglia di Sony, ma a quanto pare è proprio quello che è accaduto.

Quantomeno stando alle analisi di The Mako Reactor, che afferma che Persona 4 su PS5 non offre nessun vantaggio rispetto alla versione PS4 base. Di conseguenza su tutte le console PlayStation gira a un massimo di 60 fps, mentre la risoluzione pare sia di 1080p contro quella 4K di Xbox Series X.

"Pare" in quanto in tal senso il portale non ha riportato dettagli precisi, limitandosi ad affermare che su Xbox Series X c'è "una risoluzione molto più alta e il supporto ai 120 Hz" rispetto a PS4. Inoltre non è chiaro se lo stesso vale anche per Persona 3 Portable, per quanto molto probabile. Insomma, aspettiamo un'analisi più approfondita per fugare ogni dubbio in merito.

Sempre The Mako Reactor afferma che Persona 3 su Nintendo Switch gira a 60 fps e fondamentalmente la ritengono una versione superiore a quella PS4, che in più ha solo praticamente i Trofei, e anche a Steam Deck, a patto di avere un modello OLED e la pazienza di sopportare caricamenti più lunghi.

Persona 3 Portable e Persona 4 Golden saranno disponibili su Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam e Windows Store) da domani, giovedì 19 gennaio 2023. Nel frattempo trovate sulle nostre pagine le recensioni dei due giochi, qui trovate quella di Persona 4 Golden e qui quella di Persona 3 Portable.