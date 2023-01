Offerte Amazon: FIFA 23 per Xbox in forte sconto, sia in Standard che Ultimate Edition

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Xbox One e Xbox Series X|S di FIFA 23, sia in versione Standard che in versione Ultimate. Lo sconto è del 55% e 45% rispettivamente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per le due versioni è 79.99€ e 99.99€. Entrambe le versioni sono al prezzo minimo storico. Notiamo che la versione Standard è unicamente per Xbox Series X|S, mentre la versione Ultimate include sia la versione Xbox One che la versione Xbox Series X|S. Si tratta di codici digitali, quindi vengono inviati all'acquirente subito, non si deve aspettare la spedizione.

FIFA 23 Ultimate Edition include una serie di contenuti aggiuntivi, compresi 4.600 FIFA Points e alcuni Oggetti Giocatore, tra i quali appare anche Kylian Mbappè in prestito per 5 partite in Fifa Ultimate Team. Questa versione conteneva anche un accesso anticipato al gioco, ma ovviamente non ha più alcuna utilità.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Dei giocatori di FIFA 23

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.