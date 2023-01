PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 in offerta a meno di 20 euro con le nuove promozioni

Sony ha dato il via oggi alle promozioni del PlayStation Store della serie "Giochi a meno di 20 euro", che come avrete intuito propongono una ricca selezione di titoli PS5 e PS4 a un prezzo contenuto.

Tra i giochi in offerta troviamo, tra gli altri, Marvel's Spider-Man sia in versione standard che quella Game of the Year. Rimanendo in tema di esclusive console, troviamo anche God of War (2018) e Kena: Bridge of Spirits. Le nuove promozioni includono inoltre anche numerosi giochi di terze parti, tra cui Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 2 e Rainbow Six Siege, giusto per citarne alcuni. C'è da dire che molti dei titoli in promozione sono inclusi anche nell'abbonamento a PlayStation Plus Extra, quindi potrebbe valere la pena valutare l'abbonarsi a questo tier nel caso siate interessati a uno o più dei giochi coinvolti.

A questo indirizzo trovate tutti i giochi inclusi nella promozione, mentre di seguito trovate una lista con alcune delle più offerte più interessanti:

Kena: Bridge of Spirits per PS4 e PS5 a 17,99 euro (-55%)

Doome Eternal Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 17,49 euro (-75%)

Marvel's Spider-Man per PS4 a 15,99 euro (-60%)

Resident Evil 2 per PS4 e PS5 a 9,99 euro (-75%)

Assassin's Creed Odyssey per PS4 a 17,49 euro (-75%)

God of War Edizione Deluxe per PS4 a 9,99 euro (-50%)

Dragon Ball Xenoverse 2 per PS4 a 4,99 euro (-75%)

Rainbow Six Siege Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 9,89 euro (-67%)

Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto per PS4 a 7,24 euro (-50%)

Fallout 4 per PS4 a 7,99 euro (-60%)

Diablo 3: Eternal Collection a 19,79 euro (-67%)

Resident Evil 4 + 5 + 6 HD a 19,99 euro (-60%)

God of War è tra i giochi in offerta questa settimana del PlayStation Store

Tenete presente che queste nuove offerte del PlayStation Store rimarranno attive fino alle 02:00 del 2 febbraio 2023. Inoltre avete ancora poche ore per approfittare degli Sconti di Gennaio per PS5 e PS4.