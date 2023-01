PlayStation Store, le offerte migliori di gennaio 2023

Con gli Sconti di Gennaio in corso, scopriamo quali sono le offerte migliori disponibili su PlayStation a gennaio 2023 per l'acquisto di giochi PS5 e PS4.

Quali sono le offerte migliori su PlayStation Store disponibili a gennaio 2023 per l'acquisto di giochi PS5 e PS4? Da alcuni giorni sulla piattaforma digitale Sony sono partiti gli Sconti di Gennaio, una promozione che consente di acquistare tantissimi titoli a cifre davvero interessanti, e come al solito siamo qui a indicarvi quali sono le occasioni da non perdere. Dalle atmosfere di Ghost of Tsushima: Director's Cut ai mondi alternativi di Ratchet & Clank: Rift Apart, dalle gare frenetiche di Need for Speed Unbound alla narrazione drammatica di A Plague's Tale: Requiem, dagli spettacolari scontri di Returnal all'umorismo di Return to Monkey Island, scopriamo tutte le novità che è possibile portarsi a casa al prezzo più basso di sempre!

Ghost of Tsushima: Director's Cut Ghost of Tsushima: Director's Cut, Jin osserva lo scenario e medita la prossima mossa Non è la prima volta che Ghost of Tsushima: Director's Cut tocca i 39,99€ anziché 79,99€, ma si tratta in ogni caso della cifra più conveniente di sempre per lo straordinario action adventure firmato Sucker Punch, disponibile in questo caso nella doppia versione PS5 e PS4 che include non solo tutti i miglioramenti tecnici del caso (nello specifico, i 4K a 60 fps sulla nuova console Sony), ma anche l'espansione L'Isola di Iki. Si tratta di un contenuto di valore, capace di aggiungere dieci ore buone all'esperienza e di coinvolgerci in una storia particolarmente interessante, che esplora il passato di Jin Sakai nel luogo in cui l'uomo ha perso il padre. Oltre alle ambientazioni inedite, anche in questo caso particolarmente suggestive, l'isola vede anche la presenza di nuovi e potenti avversari, come ad esempio gli sciamani, capaci di infondere energia a tutti i nemici aumentando così la difficoltà degli scontri. Dopodiché ovviamente c'è il gioco base, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella recensione di Ghost of Tsushima: un'avventura caratterizzata da un comporto artistico di grandissimo spessore, con un ampio open world liberamente esplorabile che si rivela fin da subito ricco di cose da fare e da vedere fra missioni principali e secondarie, avversari sempre più forti e una progressione che vedrà il protagonista assolutamente determinato a vendicare l'invasione della sua terra.

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo personaggio di Rivet Prezzo più basso di sempre anche per Ratchet & Clank: Rift Apart, che grazie agli Sconti di Gennaio viene via a 39,99€ anziché 79,99€: una riduzione del 50% neanche stavolta inedita (era già stata proposta a novembre e a dicembre) ma assolutamente interessante per chi ha rimandato l'acquisto dell'eccellente titolo sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 5. Visivamente incredibile grazie alle diverse modalità grafiche, all'uso del ray tracing e alla meccanica dei portali, che proietta i personaggi istantaneamente in luoghi completamente diversi, Rift Apart si pone come un'esperienza molto ricca, pressoché perfetta per tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che conoscano o meno la serie Sony. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Need for Speed Unbound Need for Speed Unbound, una gara in notturna Nella recensione di Need for Speed Unbound abbiamo espresso alcune perplessità sull'ultimo episodio della celebre serie targata Electronic Arts, che tuttavia ha un po' diviso la critica e il pubblico fra chi l'ha apprezzato tanto e chi no. Nel dubbio, il gioco è attualmente in offerta a 47,99€ anziché 79,99€: si tratta del primo sconto e dunque del prezzo più basso di sempre per il il gioco di corse ispirato alla street art. Caratterizzato da una struttura che riprende l'alternanza giorno / notte introdotta con Heat, Need for Speed Unbound racconta la solita storia di tradimenti e rivalsa nell'ambiente delle corse clandestine, ma lo fa utilizzando il cel shading per i personaggi, nonché proponendo dialoghi resi ancora più piacevoli e divertenti da un ottimo doppiaggio in italiano. Una volta in strada, tuttavia, l'effetto elastico tipico della serie torna a farsi sentire...

A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem, uno dei meravigliosi scenari del gioco osservato da Amicia, Hugo e Lucas L'ultima, spettacolare avventura di Amicia e Hugo sullo sfondo dell'Europa medievale raggiunge il minimo storico su PS5 grazie agli Sconti di Gennaio: 44,99€ anziché 59,99€, dunque una riduzione del 25% che facilita senza dubbio l'acquisto nel caso in cui foste in attesa di una promozione prima di procedere all'acquisto del gioco. Acquisto che vi consigliamo caldamente, come avrete letto nella nostra recensione di A Plague Tale: Requiem. I ragazzi di Asobo Studio hanno infatti arricchito la formula stealth originale con tante nuove meccaniche e situazioni; ma soprattutto sono stati capaci di condurci in un epico viaggio insieme ai due protagonisti e ad alcuni interessanti comprimari, verso una misteriosa isola in cui pare trovarsi la chiave per guarire il piccolo Hugo dalla piaga che lo tormenta e che si porta dietro morte e distruzione con il suo sciame di ratti.

Returnal Returnal, Selene apre il fuoco contro i nemici In arrivo a breve anche su PC, Returnal rimane ancora oggi uno dei titoli più interessanti del catalogo PS5: un third person shooter con approccio roguelike ambientato in un mondo alieno che cambia ogni volta che torniamo dalla morte, intrappolato in un loop che dovremo cercare di spezzare per trovare una possibile via d'uscita, nei panni di una scaltra astronauta che non ha ancora perso la voglia di combattere. Il prezzo di 39,99€ anziché 79,99€ è il più basso che il gioco abbia mai toccato e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per recuperare questa esperienza, capace di unire frenesia, sfida, spettacolarità e colpi di scena in un'unica, solidissima soluzione, confermando il talento e la bravura degli sviluppatori di Housemarque. Ulteriori dettagli nella recensione di Returnal.