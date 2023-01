A Plague Tale: Innocence: ci furono grossi problemi all'inizio dello sviluppo

Kevin Choteau di Asobo studio, il director del franchise A Plague Tale, ha svelato in una retrospettiva fatta con Eurogamer.net, che all'inizio della lavorazione di A Plague Tale: Innocence ci furono molti problemi, tanto che il gioco rischiò di essere cancellato.

Dopo aver lavorato a Fragments per Microsoft Hololens, Asobo decise di creare qualcosa di unico e di non legato alla promozione di un altro prodotto. Guardando all'impatto avuto da The Last of Us e al suo focus sulla maturità dei personaggi, sui toni e sulla moralità, si decise di creare qualcosa che avesse gli stessi presupposti.

Iniziò quindi la fase di progettazione, con bozze della storia, la sperimentazione di dinamiche di gioco con due personaggi ispirate a ICO e a Brothers: A Tale of Two Sons. Purtroppo molti di quelli che avevano il compito di revisionare il gioco diedero dei giudizi molto duri sullo stesso, affermando che le varie parti non legavano bene e che avrebbe ottenuto dei voti dalla critica sul 55-60.

Il morale del team subì un brutto colpo da questi giudizi, soprattutto perché arrivati circa due anni dopo l'inizio dello sviluppo. Quindi il director prese una decisione drastica e chiese a tutti di rifare la maggior parte del lavoro dopo aver rigiocato l'intero gioco. Quindi furono riscritti i dialoghi, fu modificata la storia e il gameplay fu migliorato. Ci furono nove mesi di sviluppo aggiuntivi, che portarono al lancio avvenuto nel 2019, senza altre revisioni interne.

I primi feedback aggiuntivi arrivarono un mese prima del lancio, con il team che era cautamente ottimista sulle possibilità di A Plague Tale: Innocence. Quando videro che i voti erano ben superiori alle attese, molti rimasero stupiti e trovarono le giuste motivazioni per lavorare a A Plague Tale: Requiem, il seguito, che è risultato essere migliore del primo capitolo da molti punti di vista.

A Plague Tale: Innocence è disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.