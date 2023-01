Disgaea 7: un trailer presenta il demone Fuji

Nippon Ichi Software ha pubblicato il primo di una serie di trailer di Disgaea 7 dedicati al cast di personaggi del gioco. Quello di oggi ha come protagonista Fuji, doppiato nella versione giapponese da Kaito Ishikawa, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Stando alle prime informazioni ufficiali, sappiamo che Fuji è un "demone a buon mercato e pigro, con una personalità diabolica come di rado se ne vedono a Hinomoto, radicata nella via del Bushido".

"Gli è stato insegnato a combattere sul campo di battaglia in giovane età, con il motto "se vinci sei un eroe, se perdi sei un servitore". Farà di tutto per vincere, anche con attacchi a sorpresa o giocando sporco."

"Ha un'allergia autodiagnosticata alle espressioni umane e tossisce sangue ogni volta che prova delle emozioni umane come l'amore, amicizia e simpatia".

Come accennato in apertura quello di Fuji e solo il primo di una serie di video dedicati ai personaggi di Disgaea 7. Nippon Ichi ha già svelato la scaletta dei prossimi, che riportiamo di seguito:

11 gennaio - Piririka

13 gennaio - Wey-yasu

16 gennaio - Seefour

18 gennaio - Suisen

20 gennaio - Ao

23 gennaio - Higan Zesshousai

Disgaea 7 sarà disponibile in Giappone a partire dal 26 gennaio per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Al momento non è stato annunciato nessun piano per la pubblicazione in Europa, per quanto reputiamo sia più una questione di "quando" e non di "sé", considerando che i precedenti capitoli sono arrivati nei nostri lidi.