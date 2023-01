Classifica UK: God of War Ragnarok saldo in vetta, FIFA 23 secondo

GfK e GamesIndustry hanno svelato la classifica dei videogiochi retail più venduti nel Regno Unito nella prima settimana del 2023. God of War: Ragnarok rimane saldo al primo posto. Segue FIFA 23 in seconda posizione, mentre al terzo posto sale Call of Duty: Modern Warfare 2.

Di seguito la top 10 UK per la settimana terminata il 7 gennaio 2023:

God of War: Ragnarok FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Pokémon Scarlatto Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) New Super Mario Bros U Deluxe

God of War: Ragnarok

Fondamentalmente il podio è rimasto invariato rispetto alla scorsa settimana, fatta eccezione per Call of Duty: Modern Warfare 2 che ha scavalcato Mario Kart 8 Deluxe, ora al quarto posto. Il resto della classifica britannica è dominata esclusivamente da giochi per Nintendo Switch, inclusi Pokémon Scarlatto e Violetto e il sempreverde Animal Crossing: New Horizons.

Stando ai dati di GfK, God of War: Ragnarok si è classificato primo nonostante le vendite siano calate in UK del 36% su base settimanale. Discorso simile per FIFA 23, che ha visto un -49% delle copie vendute.

Considerando che non sono usciti nuovi giochi di recente, non stupisce che in generale le vendite retail nel Regno Unito siano calate del 47% rispetto alla settimana precedente, che a sua volta aveva registrato un calo del 52%. Chiaramente possiamo aspettarci che i numeri inizieranno a crescere nei prossimi giorni con le prime uscite di spessore del 2023, come ad esempio One Piece Odyssey, Forspoken e Dead Space Remake.