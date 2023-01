Elden Ring GOTY da record: è il miglior videogioco di FromSoftware?

Elden Ring ha vinto oltre 323 premi per il Game of the Year, ed è ora il titolo più premiato della storia: merita veramente tutti i riconoscimenti?

Elden Ring è diventato ufficialmente il videogioco ad aver vinto più premi per il GOTY della storia. Il titolo di FromSoftware era entrato ormai da tempo a far parte del minuscolo club di opere capaci di sfondare agilmente il muro dei 17 milioni di copie vendute, raggiungendo tale obiettivo nel corso di soli tre mesi. Ciò significa che è ormai quasi un obbligo morale affiancare il suo impatto a quello di produzioni come Skyrim, The Witcher 3 o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i cui solchi continuano a segnare irrimediabilmente l'andamento del mercato nel suo insieme. Che Elden Ring si sia dimostrato uno dei più grandi successi commerciali dell'ultimo decennio non è più un segreto, così come non lo è il fatto che sia stato accolto dal pubblico come un prodotto di assoluto valore, uno dei pochissimi in grado di srotolare un immenso tappeto contenutistico capace di intrattenere per centinaia di ore. Le pubblicazioni della sua magnitudine stanno diventando sempre più rare, ed erano in molti ad attenderlo trepidanti davanti ai cancelli dei The Game Awards, evento che ha dominato nel pieno rispetto dei pronostici. Sì, Elden Ring è un titolo straordinario, ma è davvero il miglior videogioco di FromSoftware? Merita davvero di superare opere come The Last of Us Parte 2 o Red Dead Redemption 2 nella raccolta di riconoscimenti internazionali?

Le origini del mito La grande ispirazione dietro la nuova corrente di FromSoftware risiede in King's Field Siamo agli ultimi battiti dei 2000 quando Hidetaka Miyazaki, già allora uno dei massimi creativi maturati in seno a FromSoftware, decide di allontanarsi dal contesto del celebre Armored Core per tornare a scavare nel passato della compagnia. È allora che il suo sguardo si sofferma su Shadow Tower e soprattutto sull'antico King's Field, tradizionale gioco di ruolo dalla forte carica fantasy e oscura, titolo sovente dimenticato tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori. La realtà è che Miyazaki, da sempre grande appassionato di videogiochi, non si trova più a suo agio nell'esplorare mondi virtuali più che mai distanti dalle particolari emozioni che anni prima coloravano anche le atmosfere più dark. Emozioni quali la meraviglia della scoperta, il brivido della sfida, la morsa del pericolo, e soprattutto la soddisfazione associata alla vittoria. Erano i tratti distintivi, questi, di un vecchio mercato che non poteva più soddisfare le esigenze dei publisher, impegnati a finanziare esperienze capaci di accogliere il maggior numero possibile di appassionati per traghettarli dolcemente fino ai titoli di coda. Siamo negli anni in cui i cRPG sembrano giunti al capolinea, in cui serie storiche come Fallout accolgono grosse semplificazioni e raccolgono grandi successi, in cui la percentuale di giocatori che giungono al termine di un'opera diventa un dato rilevante. Ed è proprio in quegli anni che si verifica un inaspettato allineamento degli astri: FromSoftware ha l'opportunità di sviluppare un titolo in partnership con Sony Interactive Entertainment e si trova per la prima volta completamente slegata dalle briglie dell'industria; il prodotto, infatti, non ha una direzione né una reale supervisione, resta a lungo imprigionato nella burocrazia, e si trova improvvisamente libero di incarnare qualsiasi genere di filosofia. Hidetaka Miyazaki decide che è giunto il momento di provarci, di tornare indietro nel tempo e recuperare quelle emozioni perdute, di presentare al pubblico un'opera che corre a velocità folle in una direzione completamente opposta rispetto alle correnti dominanti. "Se il progetto fosse fallito non sarebbe importato a nessuno: era già visto come un fallimento", ha recentemente dichiarato alla stampa. Demon's Souls, recentemente tornato nel remake, è il punto zero della rivoluzione di Miyazaki È allora che prende forma Demon's Souls, il punto zero di questa rivoluzione creativa, il primo mattone dal quale sarebbe sorta la leggenda della corrente "soulsborne". La risposta del pubblico non tarda ad arrivare: nonostante il regno di Boletaria rimanga tutt'ora confinato in una nicchia, tutta la critica e buona parte del pubblico assorbono come spugne la filosofia creativa della casa, scorgendo nel tessuto del titolo il seme di qualcosa di decisamente più grande. Qualcosa che sarebbe giunto a pieno compimento giusto qualche anno più tardi, nel 2011, quando Dark Souls grazierà per la prima volta le sponde del mercato dei videogiochi. Nel corso del tempo, tale filosofia si è evoluta e trasformata lungo sette diversi lanci, differenti nella forma, nella tecnica e nel colore, ma tutti figli delle medesime emozioni. Le atmosfere cupe di Dark Souls, gli orrori vittoriani di Bloodborne, il crudo medioevo action di Sekiro e la luminosa anima di Elden Ring, sono singole parti di un unico grande affresco capace di regalare una nuova casa a milioni di giocatori, persone che da tempo non trovavano un rifugio sicuro nel loro medium di riferimento e che, proprio come Miyazaki, sognavano di rivivere antiche sensazioni ormai sopite. La sola "Souls Saga", oggi, ha infranto il muro delle 27 milioni di copie vendute, dimostrando al mondo che la sua nicchia non era poi così contenuta. Eppure si tratta di numeri che impallidiscono di fronte ai risultati raggiunti da Elden Ring, titolo che ad agosto aveva già oltrepassato il confine dei 17,5 milioni di copie piazzate. Ed è qui che sorge il dubbio: Elden Ring è ufficialmente l'opera ad aver raccolto più premi per il Game of the Year della storia, ma è veramente il videogioco del decennio, o anche solo la migliore produzione di FromSoftware?

Il miglior gioco di FromSoftware? Se è vero che non esiste una formula matematica per definire con certezza assoluta quale videogioco sia migliore di altri, nel tempo emergono piccoli elementi distintivi che - ad anni di distanza dall'esordio delle opere - tracciano una visione completa delle filosofie creative e del loro impatto nel settore. Oggi, ad esempio, sappiamo di dovere a Dark Souls quella che è diventata la storica interpretazione del level design secondo FromSoftware, così come l'inedita messa in scena di una componente narrativa compressa nel concetto di "lore". Sappiamo di come Demon's Souls abbia fissato gli assiomi alla base del sistema di combattimento duro e puro che ha caratterizzato tutte le produzioni della casa. Sappiamo che Elden Ring, dal canto suo, ha dimostrato che l'intero scatolone creativo costituiva una formula scalabile, e che sarebbe stato possibile prendere tali regole e portarle in una nuova gigantesca dimensione. Ciascuna opera della casa ha dei meriti, ha fissato delle pietre miliari, ma qual è la migliore? Stando a Metacritic, Elden Ring occupa il gradino più alto del podio (96), seguito da Bloodborne (91) e da Dark Souls 2 (91). E così abbiamo chiarito che non si può fare affidamento neppure sull'aggregatore di recensioni, dal momento che il secondo episodio della Souls Saga è stato in realtà recepito come un clamoroso fallimento dalla setta dei fan più accaniti. E allora cosa fa di un "soulsborne" un eccellente videogioco? I grandi punti di forza delle produzioni di FromSoftware, oltre alla capacità di riportare in vita le sensazioni agognate da Miyazaki, risiedono nella direzione artistica, nella profondità tecnica, nella costruzione del mondo e soprattutto in un sistema di progressione unico nel suo genere, che non si limita a coinvolgere solo l'avatar ma arriva a toccare in prima persona il giocatore. Se tali elementi sono comuni all'intera produzione dello studio, diventa oltremodo difficile decidere quale opera porre su un gradino più elevato rispetto alle altre, e l'unica discriminante rischia di cadere nel puro e semplice gusto. Dark Souls III ha segnato l'epitome tecnica della Souls Saga Molto spesso gli appassionati dell'immaginario oscuro scaturito dalla fantasia di Lovecraft finiscono per amare le sagome dei palazzi vittoriani di Yahrnam più di quanto apprezzino le guglie di Anor Londo, o che i fanatici del tardo periodo Sengoku trovino nella Ashina fantasy di Sekiro una scenografia decisamente più affascinante della Lothric di Dark Souls 3. Ma non si può neppure ridurre la questione al semplice gusto estetico, perché tutti coloro che adorano vestire i panni dell'impenetrabile guerriero high fantasy collideranno a loro volta con gli estimatori del combattimento rapido e aggressivo che sporca di sangue i fondali di Bloodborne, dando vita a un conflitto che si sposta anche sul piano delle meccaniche. Il recente portfolio di FromSoftware è caleidoscopico, cambia costantemente forma e colore a seconda delle lenti che lo stanno osservando, e al netto di vette più elevate e qualche inciampo, risponde di volta in volta alle esigenze di un pubblico differente. Esisterà sempre, di conseguenza, chi riterrà in eterno la Lordran di Dark Souls il miglior mondo virtuale ad aver graziato il medium, chi pagherebbe oro per tornare ad esplorare le strade di Yarhnam, e chi sacrificherebbe tutta la tradizione soulslike per vedere sviluppata la formula action alla base di Sekiro. Eppure, Elden Ring rimane una creatura molto diversa dalle sue antesignane.