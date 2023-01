Il Gioco dell'Anno 2022 di Multiplayer.it

Salutiamo così l'anno passato con l'immancabile elezione di quelli che per la redazione e i lettori di Multiplayer.it sono stati i migliori videogiochi del 2022 . Un annuncio che, a dire il vero, sembra quasi una formalità, visto che era dal 2017, l'anno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che le preferenze di lettori e redattori non erano così concentrate su un unico gioco. Probabilmente avete già capito di quale si tratta, ma fate comunque finta di sembrare sorpresi.

Se il 2021 è stato un anno di transizione per l'industria dei videogiochi, il 2022 si è invece rivelato strabordante di notizie, giochi di qualità e annunci che hanno letteralmente fatto tremare il mercato. Dalle acquisizioni di noti publisher e grandi team di sviluppo fino al fallimento di Google Stadia, passando per il successo sorprendente di Steam Deck. Il conflitto in Ucraina e le conseguenze della crisi sanitaria hanno inevitabilmente influito sul settore dei videogiochi, portando numerose aziende a rivedere i propri piani e spostare l'attenzione su temi più urgenti. Nonostante i numerosi rinvii che hanno coinvolto nomi altisonanti (su tutti Starfield e Zelda: Tears of the Kingdom), i dodici mesi appena passati ci hanno però visto giocare un un gran numero di giochi di qualità

Per quanto riguarda invece il premio assegnato dai lettori, è frutto di un sondaggio pubblicato nel mese di dicembre su Multiplayer.it e accessibile per diversi giorni direttamente dalla home page. Migliaia di votazioni hanno espresso le proprie preferenze non solo sui migliori giochi dell'anno, ma anche sulle delusioni e i giochi più attesi tra quelli in arrivo nel 2023.

Il Gioco dell'Anno 2022

Per la sorpresa di pochi, Elden Ring è il Gioco dell'Anno 2022 secondo Multiplayer.it. Nel corso dei mesi passati ci siamo fatti stregare dal fascino ammaliante di Immortality, ci siamo sentiti imbattibili come divinità in God of War Ragnarok e non ci siamo accorti delle giornate che passavano giocando a Vampire Survivors. Eppure niente ci ha conquistato più dell'immenso e brutale mondo creato da FromSoftware. Elden Ring non è stato solo la vetta più alta raggiunta dallo sviluppatore giapponese, ma siamo convinti sarà un punto di riferimento per chiunque voglia creare mondi virtuali negli action RPG del futuro.

Come la Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'Interregno di Elden Ring dà la sensazione di trovarsi in un mondo vero, selvaggio, con una sua lunga storia eppure tutto da esplorare. La curiosità, il desiderio di avventura e la voglia di esplorare e scoprire nuove zone premia continuamente: e che si tratti di un inaspettato combattimento, un enorme mondo sotterraneo o una tartaruga col cappello, ogni singola area della mappa è strabordante di segreti, sfide, storie e personaggi incredibili.

E nonostante le avversità, nonostante le continue schermate di Game Over, nonostante boss che sembrano imbattibili, si tiene duro e si va avanti, venendo sopraffatti continuamente da una sensazione di stupore e di grande soddisfazione. Come quando si esce da un dungeon difficilissimo e opprimente, e ci si ritrova all'aperto ad ammirare alcuni dei più incredibili panorami visti in un videogioco. (In redazione c'è anche chi si è convertito con Elden Ring, qualcuno che magari non ha mai apprezzato i Souls e che adesso è diventato il fan numero uno di Miyazaki).

La Top 10 della redazione





Elden Ring Immortality God of War: Ragnarok Pentiment Vampire Survivors Tunic Horizon: Forbidden West Xenoblade Chronicles 3 NORCO SIFU

Qualche curiosità extra uscita fuori dal sondaggio interno alla redazione. Elden Ring è stato anche il gioco con cui in media i redattori di Multiplayer.it hanno passato più tempo, ma la vera sorpresa dell'anno è stata Vampire Survivors. Chi avrebbe mai detto che un gioco così semplice sarebbe diventata la nostra droga negli ultimi mesi? Per quanto riguarda i videogiochi più attesi del 2023, le preferenze della redazione vedono The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI e Starfield svettare sopra tutti gli altri.