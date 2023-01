Dakar Desert Rally, un trailer illustra i miglioramenti con DLSS 3

Dakar Desert Rally supporterà il DLSS 3 di NVIDIA, come rivela il trailer che trovate qui sotto e che mette in evidenza i sostanziali miglioramenti apportati all'esperienza sul fronte delle prestazioni, grazie in particolare alla tecnologia Frame Generation.

Disponibile dallo scorso ottobre su PC e console, Dakar Desert Rally si pone come "la più grande ed epica avventura di rally fuoristrada mai sviluppata", capace di catturare "l'autentica velocità e l'emozione della mitica gara di rally della Amaury Sport Organisation, la più grande del pianeta."

Come si può vedere nel filmato, le differenze sono sostanziali: attivando le funzionalità RTX, fra cui appunto la Frame Generation, il gioco di guida sviluppato da Saber Interactive raddoppia praticamente il frame rate, consegnandoci un'esperienza sorprendentemente fluida anche a 4K.

Naturalmente Dakar Desert Rally non è che uno dei tanti titoli che già supportano la tecnologia DLSS 3: di recente NVIDIA ha annunciato altri quattro giochi compatibili, fra cui Need for Speed Unbound.