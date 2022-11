DLSS 3: Nvidia annuncia il supporto per altri quattro giochi, tra cui Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound supporterà il DLSS fin dall'accesso anticipato, in programma per il 29 novembre

Nvidia ha svelato quali giochi riceveranno il supporto al DLSS 3 a novembre 2022. Tra questi c'è anche Marvel's Spider-Man Miles Morales già confermato lo scorso mese, a cui si aggiungono quattro nuovi titoli, ovvero Need for Speed Unbound, WRC Generations, Justice e Warhammer 40.000: Darktide. È stato inoltre annunciato il supporto al DLSS 2 per vari giochi, tra cui Valkyrie Elysium.

Need for Speed Unbound supporterà il DLSS 3 fin dal lancio. Ricordiamo che il debutto del racing game di Criterion è fissato al 2 dicembre 2022, ma l'accesso anticipato inizierà il 29 novembre.

Anche Warhammer 40.000: Darktide supporterà il DLSS 3 e Ray Tracing fin dalla pubblicazione, fissata per il 30 novembre 2022.

WRC Generations invece è già disponibile su PC e supporta la tecnologia DLSS 2. Con un update gratuito che verrà reso disponibile nella giornata odierna verrà aggiunto anche il DLSS 3. Anche Justice, l'MMO di NetEase a base di arti marziali, questo mese ha ricevuto un aggiornamento gratuito, disponibile per tutti i giocatori.

Marvel's Spider-Man Miles Morales supporterà il DLSS 3 fin dal lancio

Ricapitolando questi sono i giochi che durante il mese di novembre 2022 hanno ricevuto o riceveranno il supporto al DLSS 3 o DLSS 2: