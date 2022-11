GTA 5: parte del codice sorgente è trapelato in rete

Michael, uno dei protagonisti di GTA 5

Qualcuno ha condiviso in rete parte del codice sorgente di GTA 5, presumibilmente rubato dai database di Rockstar Games durante l'attacco hacker avvenuto nel mese di settembre.

Come ricorderete un hacker era riuscito a bucare le protezioni dello studio e trafugare 10.000 righe di codice di GTA 6, nonché immagini e video del nuovo capitolo che poi sono state condivise in rete. Si vociferava anche che fosse stato rubato il codice sorgente di GTA 5 e GTA Online e a quanto pare le voci erano fondate.

Stando al portale DSO Gaming una parte del codice è stata resa disponibile per il download su GitHub. Ovviamente non condivideremo alcun link sulle nostre pagine e in ogni caso dubitiamo che la pagina rimarrà attiva a lungo, dato che presumibilmente Rockstar Games è già entrata in azione per rimuoverlo dalla piattaforma il prima possibile.

Inutile dire che la maggior parte dei giocatori non se ne fa nulla del codice sorgente di GTA 5 e Online. Discorso differente per chi conosce il linguaggio di sviluppo, che potrebbe carpire delle informazioni tra le stringhe, che secondo alcuni report dovrebbero includere anche dei dettagli su dei contenuti tagliati di GTA Online.

GTA 5, un'immagine tratta dalle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Viene da chiedersi come mai il codice sorgente di GTA 5 sia stato pubblicato su GitHub solo ora e solo in parte. Potrebbe trattarsi di una mossa dell'hacker che lo ha trafugato per mettere sotto pressione Rockstar Games e ottenere un lauto riscatto o per attirare l'attenzione di possibili acquirenti esterni.

In ogni caso si tratta di un altro boccone amaro da digerire per l'azienda statunitense dopo i leak di GTA 6, che in ogni caso non causeranno ritardi nello sviluppo del gioco.