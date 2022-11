Call of Duty: Modern Warfare 2 bene ma non benissimo nei voti di Famitsu

Call of Duty: Modern Warfare 2, una sequenza della campagna single player

Call of Duty: Modern Warfare 2 non ha impressionato la redazione di Famitsu, a giudicare dai voti buoni ma non altissimi che la rivista giapponese ha assegnato all'ultimo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision: tre 8 e un 9, per un totale di 33/40.

Famitsu, i voti del numero 1772



Call of Duty: Modern Warfare II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/8/9 [33/40]

OMORI (PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/7/6 [29/40]

Normalmente tre 8 e un 9 sarebbero da considerare un punteggio fantastico, ma sappiamo che Famitsu assegna spesso anche dei 10 e dunque il 33/40 totalizzato da Modern Warfare 2 non rientra di certo fra le valutazioni migliori degli ultimi mesi per lo storico magazine nipponico.

In realtà anche in occidente Call of Duty: Modern Warfare 2 ha ricevuto voti contrastanti, in particolare per quanto concerne la campagna single player: alcune testate l'hanno ritenuta spettacolare e coinvolgente, altre hanno deciso di non accontentarsi degli standard che solitamente vengono garantiti da questo aspetto dell'esperienza.

Tornando a Famitsu, l'unica altra recensione pubblicata sull'ultimo numero è quella di Omori, l'RPG ambientato in un mondo disegnato a mano che ha fatto il proprio debutto di recente su console, pur senza brillare: in questo caso al gioco sono stati assegnati due 8, un 7 e un 6, per un totale di 29/40.