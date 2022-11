Starfield: rinviarlo al 2023 è stata la decisione giusta secondo Phil Spencer

Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, ha commentato il rinvio di Starfield al 2023 in un'intervista con The Verge, spiegando che a suo avviso è stata la decisione giusta, in quanto darà modo agli sviluppatori di Bethesda di realizzare il gioco così come lo hanno immaginato, dunque senza possibili tagli o gravi problemi tecnici.

"Abbiamo avuto dei casi in cui abbiamo pubblicato dei giochi troppo presto, ma col senno di poi quando guardi a un titolo come Starfield, che ha richiesto così tanto tempo e così tanti investimenti in una nuova IP da parte del team, la decisione di dare più tempo agli sviluppatori per costruire il gioco in modo che sia come se lo erano immaginati è proprio la cosa giusta da fare", ha detto Spencer.

Il boss di Xbox ha aggiunto che, nonostante l'impatto negativo dal punto di vista finanziario sia stato ovviamente preso in considerazione, "con Starfield e Redfall, che sono i nostri primi giochi di grande spessore con ZeniMax, volevo assicurarmi che i team che ci lavorano sentissero di avere tutto il supporto possibile da parte di Xbox. Magari sentire i benefici del far parte di un'organizzazione più grande che ha anche altri flussi di entrate (oltre ai videogiochi) e altri progetti in corso potrebbe essere utile".

Starfield, un artwork di una delle città del gioco

Spencer ha dichiarato che Xbox preferisce dare grande libertà ai team degli Xbox Studios per quanto riguarda i tempi di pubblicazione, senza imporre scadenze stringenti. Un approccio che a suo avviso permette di ottenere risultati migliori.

"Vuoi che i team sentano di essere padroni delle proprie scadenze", ha aggiunto Spencer. "Quando i team sentono di possedere il proprio destino con i loro giochi, offrono risultati migliori. Quindi aspetti un segnale da parte dei team creativi e di produzione."

Starfield originariamente sarebbe dovuto uscire giusto pochi giorni fa, ovvero l'11 novembre. Quest'estate Bethesda ha annunciato di aver posticipato la data di uscita del suo GDR spaziale, così come di Redfall, al 2023, in modo da dare tutto il tempo necessario ai suoi team per completare i lavori.