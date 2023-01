Sony PlayStation, il video completo della conferenza al CES 2023

Sony PlayStation ha tenuto una conferenza al CES 2023 ieri notte, a partire dalle 2.00 ora italiana: se non avete potuto seguirla in diretta, ecco il video completo dell'evento, che include naturalmente tutti gli annunci e i trailer presentati per l'occasione.

Come saprete, durante la conferenza è stato annunciato Gran Turismo 7 VR per PS VR2: la nuova modalità del gioco di guida targato Polyphony Digital debutterà il 22 febbraio, in concomitanza con il lancio del visore per la realtà virtuale su PlayStation 5.

È stato inoltre presentato Project Leonardo, il nuovo controller per l'accessibilità disegnato per consentire anche agli utenti disabili di accedere alle esperienze disponibili su PS5, grazie alle sue tante personalizzazioni e ai differenti layout.

Non è tutto: nel corso dell'evento è stato annunciato che PS5 ha totalizzato 30 milioni di unità vendute, con dicembre 2022 miglior mese di sempre per la piattaforma Sony: un risultato davvero ottimo, considerando le ben note problematiche relative alla produzione e alla distribuzione della console.

Infine abbiamo potuto assistere al primo teaser trailer del film di Gran Turismo e alla presentazione di Beat Saber per PS VR2: un altro titolo che andrà ad arricchire la line-up del nuovo visore, sebbene non sia stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale.