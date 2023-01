Beat Saber arriva anche su PS VR2: l'annuncio di Sony del CES 2023

In occasione del CES 2023, Sony ha presentato al mondo nuovi dettagli su vari dei suoi prodotti e servizi. In ambito videoludico, la compagnia giapponese ha parlato di PS VR2 e dei giochi in arrivo sulla piattaforma, svelando anche che Beat Saber sarà disponibile anche su PS VR2.

Per il momento non ci sono altri dettagli a riguardo: sia Sony che il team di sviluppo - Beat Games - hanno affermato che altri dettagli saranno indicati più avanti. Per certo il gioco non sarà pubblicato al lancio di PS VR2.

Ricordiamo che Beat Saber è attualmente disponibile per PS VR e PC VR tramite Steam, Humble Store e Rift.

Nella nostra originale recensione vi avevamo spiegato che: "A meno che non odiate visceralmente i rhythm game, la musica elettronica e le tinte neon, se siete in possesso di PlayStation VR e di una coppia di controller Move dovreste assolutamente dare una possibilità a Beat Saber: immediato, divertentissimo e persino esaltante in certi momenti,il titolo Beat Games vanta un design impeccabile senza scordarsi però dei contenuti, garantiti da una modalità campagna intrigante e da poche ma buone varianti per il free play in singolo o in multiplayer. Una tracklist non particolarmente ricca e una difficoltà davvero proibitiva ai livelli più alti sono gli unici limiti evidenti di uno dei titoli sicuramente più interessanti attualmente disponibili per il visore Sony."