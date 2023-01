Monolith Soft: numero di dipendenti e altri dati di fine 2022 per il team di Xenoblade Chronicles 3

Monolith Soft - sviluppatore giapponese noto ultimamente soprattutto per Xenoblade Chronicles 3 - ha condiviso nuovi dati sulla compagnia, come fa ogni anno, svelando il numero di dipendenti e in che modo sono impiegati.

Monolith Soft è attualmente a 264 dipendenti, passando dai 272 dello scorso anno ma rimanendo oltre i 261 del 2020. Queste persone sono inoltre suddivise in questo modo: 51% sono artisti, 15.9% sono pianificatori, 16.3% sono programmatori, 9.1% sono persone che fanno lavoro d'ufficio e infine il 6.8% sono categorizzati come "altro".

Il rapporto uomo/donna tra i dipendenti è 72.3% / 27.7%, mentre l'età media è 36.5 anni. Tutti i dati fanno riferimenti al personale presente fino a dicembre 2022, ripetiamo.

Monolith Soft è cresciuta sensibilmente durante la generazione Switch, assumendo oltre 100 dipendenti. È diventato uno dei team di supporto di Nintendo più importanti e aiuta regolarmente per la creazione di serie come The Legend of Zelda, Splatoon e Animal Crossing. In termini di sviluppo interno, come già indicato, ha da poco sviluppato e pubblicato Xenoblade Chronicles 3 che ha ottenuto grande successo, con anche una nomination al GOTY dei The Game Awards 2022.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3.