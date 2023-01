The Last of Us: la serie TV non compirà gli stessi errori de Il Trono di Spade, dice Druckmann

Il director di The Last of Us, Neil Druckmann, ha dichiarato che la storia della serie TV di HBO non correrà il rischio di fare quel che ha fatto Il Trono di Spade, ovvero divergere dalla trama immaginata dal suo autore originale.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Druckmann si è detto fiducioso che la serie HBO di The Last of Us non commetterà gli stessi errori e di conseguenza non vi saranno polemiche simili a quelle de Il Trono di Spade. Pur essendo nel complesso uno show televisivo molto popolare, è opinione comune che la qualità della narrazione della serie basata sui romandi di Martin abbia iniziato un progressivo declino a partire dalla quinta stagione, quando sono stati apportati sensibili cambiamenti rispetto ai libri.

Druckmann, da parte sua, non pensa che la serie The Last of Us rischi di cadere nella stessa trappola perché "non abbiamo in programma di raccontare altre storie oltre all'adattamento dei giochi. Non ci imbatteremo nello stesso problema di Game of Thrones, dato che la Parte II non si conclude con un cliffhanger".

Ovviamente bisognerà anche capire esattamente in che modo la serie videoludica proseguirà. Visto il successo della saga, potrebbe sembrare scontato l'arrivo di un altro gioco single player che porti avanti la narrazione e dia quindi nuove basi per ulteriori stagioni.

Per certo, per HBO si tratta di un grande progetto visto che il budget supera quello delle prime cinque stagioni de Il Trono di Spade.