Star Wars Jedi: Survivor, Cameron Monaghan parla della storia del gioco in video

Cameron Monaghan, l'attore che interpreta il ruolo di Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor, ha parlato della storia di questo nuovo capitolo nel corso di una video intervista con Game Informer, rivelando alcuni dettagli inediti.

Come già dichiarato da Monaghan, la storia di Star Wars Jedi: Survivor sarà più oscura: dopo gli eventi del primo episodio, in cui abbiamo assistito alla maturazione del personaggio, Cal si troverà ad affrontare situazioni particolarmente difficili.

Il giovane Jedi si è costruito una famiglia insieme ai suoi compagni ribelli, ma in Survivor lo vedremo in qualche modo entrare in contrasto con gli amici in merito ad alcune importanti decisioni, e a quel punto il protagonista dovrà trovare una possibile soluzione.

L'attore ha detto anche che nel sequel verranno introdotti alcuni nuovi personaggi che gli sono piaciuti moltissimo e che contribuiranno a cambire le dinamiche narrative dell'avventura, in cui verrà affrontato il tema delle conseguenze delle proprie azioni.

Star Wars Jedi: Survivor farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 17 marzo: per saperne di più, date un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che sappiamo sul gioco dopo i TGA.