Borderlands, il film: Tim Miller prende il comando per i reshoot, è il regista di Deadpool

Stando a un report pubblicato da noto portale Deadline, le riprese finali per il film di Borderlands vedranno un cambio importante alla regia: Eli Roth sarà sostituito da Tim Miller, regista noto per i film di Deadpool, che si occuperà di due settimane di reshoot.

Al contrario delle prime indiscrezioni a quanto pare la decisione da parte della produzione è stata "amichevole" e non c'è stato nessun licenziamento. Roth ha ceduto le redini della regia a Miller in quanto si occuperà di Thanksgiving, film basato su un suo trailer apparso all'interno di Grindhouse - A Prova di Morte di Quentin Tarantino, che dunque diventerà una pellicola a sé stante, un po' come Machete.

Per quanto riguarda il film di Borderlands, nei piani iniziali il debutto nelle sale cinematografiche era previsto durante il 2022. Una versione non definitiva del film è stata presentata lo scorso anno a porte chiuse per dei test ed evidentemente i feedback ricevuti hanno convinto Lionsgate e Gearbox ad apportare alcuni ritocchi prima di lanciarlo ufficialmente in tutto il mondo.

Borderlands, il film

Al momento è stato mostrata solo un'immagine teaser del film di Borderlands, che potrete visualizzare qui sopra, che mostra le silhouette dei protagonisti, ed è noto il cast, che include alcune star del calibro di Jamie Lee Curtis (Tannis), Kevin Hart (Roland) e Jack Black (Claptrap), che riportiamo al completo di seguito: