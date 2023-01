Alaloth: Gamera Interactive mira a renderlo il gioco di ruolo indie più grande di sempre

In un aggiornamento pubblicato su Steam, Gamera Interactive ha dichiarato che vuole rendere Alaloth: Champions of The Four Kingdoms il più grande gioco di ruolo di tutti i tempi.

"Abbiamo grandi progetti per il 2023 e non vediamo l'ora di mostrarvi a cosa stiamo lavorando! Il team si è riposato nella prima settimana di gennaio, ma siamo pronti a tornare in azione da lunedì, migliorando il gioco il più possibile e dandovi nuove caratteristiche."

Stando a quanto scritto, il team di sviluppo ha discusso di nuove idee da aggiungere ad Alaloth: Champions of The Four Kingdoms e nei prossimi mesi aggiornerà la tabella di marcia con tutti i dettagli. Arriveranno quindi dei nuovi aggiornamenti delle dimensioni del recente "Winter Update", che ha aggiunto davvero moltissimo al gioco.

Tra le novità in arrivo si parla di miglioramento per la modalità cooperativa, di battaglie su larga scala, di contenuti per l'endgame, di nuove abilità, delle professioni, dei compagni e di molto altro, incluso il supporto per nuove lingue e il multiplayer.

Insomma, questo progetto italiano diventa sempre più grande e potrebbe rivelarsi davvero una sorpresa nella sua versione definitiva, che per ora non ha ancora una data d'uscita.