Alaloth: Champions of The Four Kingdoms: disponibile l'aggiornamento invernale con tante novità

Gamera Interactive ha annunciato il lancio del maxi aggiornamento invernale del suo gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, attualmente in Accesso Anticipato. Le novità sono davvero moltissime, tra nuove quest, nuovi nemici, nuovi luoghi da visitare e tanto altro.

Vediamo in breve quali sono le principali aggiunte:



Modalità Hardcore e Permadeath - si tratta di due delle caratteristiche più richieste. Entrambe si sbloccano dopo aver completato il gioco almeno una volta. La modalità hardcore introduce un aumento generale della difficoltà: i nemici avranno il 75% di salute in più, il party il 25% di HP e PD in meno e tutti gli oggetti equipaggiati andranno persi in caso di morte. Per quanto riguarda la permadeath è facile da spiegare: una volta attivata, morendo non si resuscita più.

per combattimenti e campioni nemici. Nuovi boss da affrontare e rimodulazione di quelli già presenti.



da affrontare e rimodulazione di quelli già presenti. Nuovi nemici generici: Drolnak e Reaper . I primi sono degli degli insetti giganti, le seconde delle piante tentacolari particolarmente insidiose.

. I primi sono degli degli insetti giganti, le seconde delle piante tentacolari particolarmente insidiose. Un aggiornamento della mappa di gioco , con l'aggiunta di diverse aree visitabili.

, con l'aggiunta di diverse aree visitabili. La possibilità di viaggiare per la mappa usando i grifoni o le navi .

. Le prime versioni della stanza della guerra e degli accampamenti militari, che saranno ampliate con futuri aggiornamenti (attualmente ci si possono prendere delle quest, ma si parla di battaglie di massa in arrivo).

Per la nota di rilascio completa, andate qui.