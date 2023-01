Logan Paul chiede scusa a Coffeezilla e promette di prendersi le sue responsabilità per CryptoZoo

Logan Paul ha promesso di prendersi le sue responsabilità per la truffa legata a CryptoZoo, il suo gioco basato su NFT, e ha chiesto scusa a Coffeezilla, lo youtuber che ha esposto il caso in tre video, facendolo inizialmente infuriare.

Insomma, il famosissimo youtuber, noto per essersi fatto delle foto con dei cadaveri nella Foresta dei Suicidi, in Giappone, ha fatto un deciso passo indietro rispetto al video precedente, che ha anche rimosso da YouTube, in cui rigettava tutte le accuse a suo carico e minacciava di denuncia Coffeezilla per disinformazione e pubblicazione illegale di una conversazione privata.

Come mai questa svolta? Probabilmente Paul aveva pubblicato il video cercando di ottenere appoggio e consensi. L'effetto però è stato esattamente il contrario, tanto che gli sono piovute addosso critiche un po' da tutte le parti. In particolare da molti celebri colleghi e dalla sua comunità.

A svelare il "cambiamento" di Paul è stato Coffeezilla stesso, che ha spiegato di aver ricevuto una sua telefonata. Lo youtuber gli ha detto che avrebbe ritirato le sue risposte, cosa che poi ha fatto, e che non avrebbe dato seguito alla minaccia di portarlo in tribunale.

Coffeezilla ha aggiunto che Logan Paul dovrebbe stare preparando un terzo video in cui si prenderà tutte le responsabilità per la truffa di Cryptozoo e annuncerà che i truffati saranno rimborsati.

Logan ha poi aggiornato i suoi fan sul canale Discord di CryptoZoo, spiegando la situazione e affermando che non voleva fare la guerra a Coffeezilla, cui ha chiesto scusa.

Anzi, lo ha addirittura ringraziato per aver fatto emergere questa storia, di cui si prenderà tutta la responsabilità, pur senza annunciare nulla in merito ai rimborsi.

A questo punto non ci resta che attendere il nuovo video di Logan Paul per avere il finale di questa avvincente saga fatta di NFT, truffe e criptomonete. Quasi dei sinonimi in certi casi.