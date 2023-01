PS5: in arrivo il bundle con due DualSense, sia in versione Standard che Digital

Come riportato dal portale Winfuture, sono in arrivo dei nuovi bundle ufficiali di PS5 con all'interno due DualSense, uno per la versione standard con lettore, l'altro per quella Digital senza. Inoltre, includeranno l'ultima revisione hardware della console, ovvero CFI-1216A e CFI-1216B. A riprova della veridicità di questa informazione, il sempre attento ZubyTech, segnala che i due bundle sono apparsi anche presso il negozio online EBGames.

Sony per il momento non ha ancora annunciato ufficialmente i due nuovi bundle di PS5 con doppio DualSense, quindi al momento non sono noti i dettagli su data di lancio e prezzi. Stando a Winfuture alcuni retail li hanno aggiunti al proprio listino con prezzi che oscillano tra i 619 e i 649 euro per il modello Digital, e tra i 669 e 699 euro per il modello standard, ma abbiamo forti dubbi che siano quelli ufficiali.

Tenete presente che il prezzo standard del DualSense è di 69,99 euro, quello di PS5 Standard è di 549 euro e quello di PS5 Digital di 449 euro. Considerando che un controller di base è incluso nella confezione di qualsiasi versione della console, il prezzo dei bundle con due DualSense teoricamente non dovrebbe superare i 520 euro per il modello Digital e i 620 euro per il modello Standard, ma chiaramente è lecito aspettarsi dei costi più bassi per giustificare l'esistenza stessa dei bundle.

Partendo da questi presupposti, ci viene da pensare che i prezzi ufficiali per i due bundle saranno di 499 euro per PS5 Digital e di 599 euro per quello Standard, con uno sconto quindi di circa 20 euro sul totale. Ma queste chiaramente sono solo delle supposizioni.

Come accennato in apertura, i bundle includeranno l'ultima revisione hardware di PS5, ovvero CFI-1216A e CFI-1216B. La linea 1200 è caratterizzata da un processo produttivo a 6nm, che stando a un'analisi comportano una minore quantità di calore generato e un sistema di raffreddamento meno invasivo, di conseguenza i consumi sono ridotti così come il peso della console.

Di recente Sony ha dichiarato che i problemi di scorte di PS5 sono stati risolti quindi possiamo aspettarci una maggiore disponibilità nei negozi nel corso del 2023.