GeForce Now: Nvidia vuole portare il suo servizio di cloud gaming nelle auto

In occasione del CES 2023, Nvidia ha annunciato che il suo servizio di cloud gaming GeForce Now sarà disponibile anche su alcune automobili. I primi produttori che lo integreranno sono Hyundai Motor Group, BYD e Polestar.

La piattaforma di GeForce Now sarà integrata nei sistemi dei veicoli e consentirà ai passeggeri di accedere alle loro librerie di giochi.

"La maggiore velocità di elaborazione, l'intelligenza artificiale e la connettività stanno portando nuovi livelli di automazione, sicurezza, praticità e divertimento nel mondo dell'auto," ha dichiarato Ali Kani, il vice presidente della divisione Automotive di Nvidia, che vede nei videogiochi la possibilità di dare un servizio ulteriore agli acquirenti.

Da sottolineare che tutte e tre le compagnie stanno già collaborando con Nvidia e utilizzano il sistema Nvidia Drive, disponibile per le linee Hyundai, Kia e Genesis. GeForce Now sarà disponibile sui modelli selezionati. Ad esempio Polestar integrerà la piattaforma nei suoi veicoli elettrici, mentre BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia (NEV), sta sviluppando veicoli elettrici che includono GeForce Now.

Marcio Aguiar, il direttore delle vendite di Nvidia in America Latina, ha dichiarato che "L'unione di tecnologie automobilistiche e videogiochi è estremamente promettente. GeForce Now dimostra come possiamo portare intrattenimento di alta qualità in luoghi dove prima era impensabile".