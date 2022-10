Persona 3 e 4: versioni native per Xbox Series X|S confermate, ma non per PS5

Le remaster di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden avranno delle versioni native per Xbox Series X|S oltre che per Xbox One. A quanto pare invece i giocatori PS5 dovranno utilizzare le versioni PS4 tramite retrocompatibilità.

Atlus ha confermato le versioni native per Xbox Series X|S alla redazione di Gematsu, che ha condiviso successivamente la notizia su Twitter. Non è stata invece menzionata quella per PS5, che a questo punto sembrerebbe non essere in programma. Indagando più a fondo, abbiamo notato che anche il sito ufficiale di Atlus include i loghi di Xbox Series X|S, Xbox One e PS4 per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, ma non quello PS5.

Al momento non è chiaro quali differenze ci saranno tra la versione Xbox One e Xbox Series X|S dei due giochi o se i giocatori PS5 verranno penalizzati dall'assenza di una versione nativa per la console. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Atlus nelle prossime settimane o delle analisi tecniche una volta che i due giochi saranno disponibili.

A tal proposito, vi ricordiamo che il lancio di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden è previsto per il 19 gennaio 2023 anche su Nintendo Switch e PC. I due giochi inoltre saranno inclusi nel catalogo del servizio Xbox Game Pass di Microsoft.