Classifica giapponese: NieR Automata secondo, Splatoon 3 supera i 3 milioni di copie

La classifica giapponese dal 3 al 9 ottobre ha visto NieR: Automata per Nintendo Switch debuttare in seconda posizione, mentre Splatoon 3 ha superato i 3 milioni di copie vendute solo in patria: un risultato eccellente per lo sparatutto Nintendo.

[NSW] Splatoon 3 - 120,564 (3,021,047) [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition - 30,218 (New) [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 21,908 (188,782) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,522 (4,865,680) [NSW] Minecraft - 6,857 (2,814,902) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - 6,677 (46,673) [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline - 5,483 (67,144) [PS5] FIFA 23 - 5,364 (27,085) [NSW] Hakuouki Shinkai: Ten'un no Shou - 5,101 (New) [NSW] FIFA 23 Legacy Edition - 4,788 (16,571)

Il gioco venduto più rapidamente di sempre in Giappone, Splatoon 3 continua dunque a dominare la top 10 software, spingendo immancabilmente anche le performance di Nintendo Switch e in particolare del modello OLED, che guida la classifica hardware.

Nintendo Switch OLED Model - 36,923 (2,762,461) Nintendo Switch - 23,252 (18,763,433) PlayStation 5 - 4,896 (1,704,808) Nintendo Switch Lite - 1,925 (4,899,684) PlayStation 5 Digital Edition - 649 (274,017) Xbox Series S - 406 (200,161) Xbox Series X - 391 (164,127) New Nintendo 2DS LL (incluso 2DS) - 85 (1,188,862) PlayStation 4 - 12 (7,819,908)

La versione originale della console ibrida regge in seconda posizione, seguita in questo caso da PlayStation 5 e poi da Nintendo Switch Lite, quest'ultima decisamente vicina al traguardo dei cinque milioni di unità vendute nel solo territorio nipponico.