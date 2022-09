Splatoon 3 è il gioco venduto più rapidamente di sempre in Giappone: un risultato straordinario per il titolo Nintendo, specie considerando che si tratta dell'ultimo episodio di una proprietà intellettuale nata da pochi anni.

I 3,45 milioni di copie vendute da Splatoon 3 in Giappone nei primi tre giorni hanno dunque proiettato lo sparatutto per Nintendo Switch al vertice di una classifica molto importante, attualmente dominata proprio dalla console ibrida. Vediamola.

[NSW] Splatoon 3 - 3,450,000 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 2,680,000 [NDS] Pokémon versione Bianca e Nera - 2,637,285 [PS1] Final Fantasy VIII - 2,5404,044 [NSW] Dragon Quest IX - 2,343,440 [PS2] Dragon Quest VIII - 2,236,881 [PSP] Monster Hunter Freedom 3 - 2,146,467 [3DS] Pokémon X e Y - 2,096,050 [PS1] Final Fantasy VII - 2,034,879 [NSW] Pokémon Spada e Scudo - 2,000,000 [NSW] Leggende Pokémon: Arceus - 2,000,000 / [PS4] Monster Hunter: World - 2,000,000

Splatoon 3 è dunque riuscito a superare per velocità le vendite di Animal Crossing: New Horizons, un assoluto blockbuster, e non di poco: la differenza si avvicina al milione di copie. Al terzo posto ci sono invece Pokémon versione Bianca e Pokémon versione Nera per Nintendo DS.

La top 10 include diversi classici PlayStation, vedi ad esempio alcuni episodi di Final Fantasy, ma è impossibile non notare la straordinaria rilevanza di Switch, che in Giappone è diventato in pochi anni una piattaforma di riferimento.