Splatoon 3: vendute 3,45 milioni di copie in Giappone nei primi tre giorni

Splatoon 3 in madrepatria sta ottenendo un successo straordinario. Nintendo ha annunciato che nei primi tre giorni dal lancio sono state vendute 3,45 milioni di copie del suo "splattatutto" solo in Giappone.

Il dato include sia le copie fisiche che quelle digitali di Splatoon 3. La compagnia di Kyoto ha svelato che si tratta miglior risultato mai conseguito da un gioco per Nintendo Switch in Giappone nei primi tre giorni dal lancio.

Splatoon 3

Per il momento Nintendo non ha condiviso dati di vendita relativi al mercato europeo e americano. Sicuramente in giornata scopriremo come Splatoon 3 è stato accolto dai giocatori nel Regno Unito grazie alla tradizionale classifica di vendite stilata da GfK, ma per avere un quadro generale più dettagliato dovremo attendere qualche settimana.

Splatoon 3 è disponibile dal 9 settembre in esclusiva per Nintendo Switch. Se volete saperne di più su questo coloratissimo sparatutto multiplayer, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

"Splatoon 3 è un gioco dall'indubbio fascino che dopo cinque anni prova a tornare alla ribalta con tante buone migliorie, ma senza quel salto di qualità e di contenuti che gli avrebbe permesso di lasciare nuovamente il segno. Un prodotto che sceglie di costruire il futuro della serie in piena continuità con il suo predecessore e con pochi timidi passi in avanti. Se vi siete divertiti con i precedenti è impossibile che non vi divertiate con questo, i nuovi arrivati non troveranno un benvenuto all'altezza, ma come gli altri prima di loro un'esperienza poliedrica, veloce, adatta sia a interi pomeriggi davanti alla televisione che a due match da tre minuti ciascuno sdraiati nel parco e collegati via telefono. Senza violenza gratuita e senza messaggi intimidatori... non è affatto poco."