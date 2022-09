Meta Quest Pro: presunte immagini di un nuovo visore trapelano in rete

Un nuovo Meta Quest è nell'aria, dovrebbe essere presentato proprio in questo periodo e forse è proprio questo fantomatico Meta Quest Pro l'oggetto in questione, illustrato in queste misteriose foto che sono trapelate su internet.

La storia è alquanto bizzarra: sembra che la scatola, su cui campeggia il nome Quest Pro, con il suo strano contenuto sia stata ritrovata all'interno di una stanza d'albergo, abbandonata forse per sbaglio e non ancora reclamata da nessuno.



La questione è dubbia ma le foto sembrano autentiche. D'altra parte, sapevamo che proprio per questo periodo era prevista la presentazione di un nuovo visore da parte di Meta con il nuovo Meta Connect fissato per l'11 ottobre 2022 e la cosa potrebbe collegarsi proprio a questo misterioso dispositivo.

Bufala? Montatura mediatica? Difficile dirlo, per il momento, fatto sta che le foto mostrano quello che pare essere un visore alquanto avveniristico, caratterizzato da un design decisamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora in questo segmento di mercato, forse più ergonomico ed esteticamente piacevole rispetto ai modelli precedenti.

Per il momento, vi rimandiamo alle foto pubblicate su Twitter da Nathie nel messaggio riportato qui sopra, almeno fin quando questo resterà visibile pubblicamente, in attesa di eventuali annunci o novità da parte di Meta, che a questo punto dovrebbero arrivare il mese prossimo al Meta Connect.