Metal Gear Solid: la voce di Solid Snake racconta in video dei contenuti tagliati della saga

La saga di Metal Gear Solid è ferma da tempo, ma gli appassionati non hanno certo dimenticato le opere di Hideo Kojima e di Konami. Ora, i fan possono andare ancora più in profondità nella tana del coniglio con un nuovo video di DidYouKnowGaming, all'interno del quale la voce di Solid Snake - David Hayter - racconta per quaranta minuti un contenuto tagliato.

All'interno del video possiamo scoprire tanti dettagli di Metal Gear Solid che potrebbero essere sconosciuti ai fan che non hanno mai scavato a fondo nel dietro le quinte della saga di Kojima. La voce di Solid Snake ci parla di scene di tortura interattive, missioni in realtà virtuale tagliate, battute sulla cacca e una modalità multigiocatore che non è mai stata pubblicata.

Il video di DidYouKnowGaming, come da tradizione, è molto dettagliato e approfondito. Va ad analizzare vecchie interviste sia in formato video che in formato scritto. Inoltre, il team dietro questo video ha estratto una serie di tweet di Kojima, per trovare alcuni dettagli interessanti: considerando quanto è attivo il creativo giapponese sui social, non è certamente un lavoro da poco. Il risultato finale, comunque, è una quarantina di minuti di approfondimento di alto livello su Metal Gear Solid.

Non si tratta di una visione leggera e rapida, ma è per certo molto interessante. Recentemente si è anche affermato che Konami potrebbe annunciare le rimasterizzazioni dei primi tre capitoli al TGS 2022.