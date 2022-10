Bayonetta 3, nuovo trailer rivela la presenza di diverse Bayonetta

Bayonetta 3 si mostra con un nuovo, spettacolare trailer che rivela la presenza di diverse Bayonetta, versioni alternative della protagonista che sembrano suggerire un concetto di multiverso anche nel titolo di PlatinumGames.

Nei giorni scorsi abbiamo provato Bayonetta 3 in vista della recensione, confermando la straordinaria qualità del sistema di combattimento di questo terzo capitolo per Nintendo Switch e non solo.

Come si vede anche nel video, Viola svolge infatti un ruolo di primo piano all'interno della campagna, incaricata dalla stessa Bayonetta di portare a termine un'importante missione, ma c'è dell'altro.

In alcune sequenze vediamo infatti all'opera diverse versioni di Bayonetta, ognuna caratterizzata da un aspetto e da poteri differenti rispetto a quelli che abbiamo imparato a consocere nel corso degli anni. Quale sarà il loro contributo?

Lo scopriremo quando Bayonetta 3 farà finalmente il proprio debutto su Nintendo Switch, il 28 ottobre.