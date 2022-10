PS5: bundle con God of War Ragnarok annunciato con un trailer da Sony PlayStation

Sony PlayStation oggi ha annunciato l'arrivo nei negozi di un nuovo bundle di PS5 Standard che includerà una copia di God of War: Ragnarok, con data di uscita fissata per il 9 novembre, ovvero la stessa del gioco di Santa Monica. L'annuncio è arrivato assieme a un nuovo trailer che dettaglia le caratteristiche esclusive della versione next gen della nuova epopea di Kratos e Atreus.

Al momento Sony non ha ancora annunciato il prezzo del bundle con God of War: Ragnarok o se ci sarà anche una variante con PS5 Digital, come nel caso di FIFA 23. Vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno maggiori novità in merito.

Per quanto riguarda le caratteristiche esclusive di God of War Ragnarok su PS5, non manca ovviamente la risoluzione 4K e il supporto al 3D Audio della console. Non manca poi l'integrazione del feedback aptico e i grilletti adattivi del Dualsense che mirano a rendere più coinvolgente gli scontri e l'esplorazione.

Di recente gli sviluppatori di Santa Monica hanno annunciato che God of War Ragnarok è entrato in fase Gold, il che significa che non rischia di subire ulteriori rinvii.