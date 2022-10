Scorn, il Guardian ha rotto l'embargo pubblicando la recensione: il voto è ottimo

Il Guardian ha rotto l'embargo di Scorn rispetto alle indicazioni degli sviluppatori, pubblicando in anticipo la propria recensione dell'horror game di Ebb Software. Ebbene, il voto assegnato al gioco dalla testata inglese è ottimo: 8/10.

In uscita domani, 14 ottobre, Scorn promette di accompagnarci all'interno di un'avventura raccapricciante, catapultandoci in un mondo alieno e ostile da cui dovremo cercare in tutti i modi di fuggire.

L'articolo firmato da Nic Reuben definisce il titolo di Ebb Software "un'opera d'arte evocativa, ma gli elementi messi in campo sono così spiacevoli che gli utenti potrebbero dover limitare la lunghezza delle proprie sessioni di gioco."

Insomma, sembra che il progetto d'esordio del team serbo sarà perfettamente in grado di consegnarci l'esperienza disturbante e angosciante che immaginavamo fin dal primo annuncio di Scorn.

Per una conferma da parte nostra, tuttavia, dovrete attendere ancora un pochino: la recensione di Scorn arriverà prestissimo, a scadenza di embargo.