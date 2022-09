Scorn: data di uscita anticipata, vediamo quando sarà disponibile

Gli sviluppatori di Scorn hanno annunciato che la data di uscita è stata anticipata: il gioco horror sarà disponibile a partire dal 14 ottobre 2022.

La precedente data di uscita era il 21 ottobre 2022: l'anticipo di Scorn è quindi di una settimana. Si tratta di una rarità in ambito videoludico: di norma i videogiochi vengono rimandati, non anticipati.

L'annuncio è avvenuto tramite i canali social ufficiali di Scorn, dove è stato pubblicato un breve trailer che conclude mostrando la nuova data. Il tweet recita: "Avete atteso abbastanza a lungo...".

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "La prima ora di Scorn è stata repellente e disturbante quanto ci si aspettava. I trailer e i diari di sviluppo ci avevano preparato al body horror estremo e al mondo di gioco macabro e inquietante, in cui carne e metallo si intrecciano e si mescolano in maniera surreale. Quello che ha sorpreso è invece la totale assenza di nemici tradizionali e il focus sugli enigmi ambientali, con puzzle che si spera possano essere elaborati e disturbanti come quelli incontrati all'inizio del gioco. Ci vuole sicuramente stomaco per avanzare nell'inferno biomeccanico creato da Ebb Software, ma in mezzo a una marea di giochi horror tutti troppo simili tra loro, Scorn si preannuncia una disturbante e benvenuta novità."