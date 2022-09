Dredge, il provato della demo Steam dell'avventura a tema pesca con un taglio horror

Pescare di norma è vista come un'attività rilassante, spesso inserita all'interno dei videogiochi come un'attività secondaria, pensata per spezzare il ritmo. In altri casi, la pesca è il fulcro di un videogioco, che sia esso simulativo o semplicemente dedicato a questa meccanica, come Moonglow Bay. In tutti i casi, però, si tratta di un'attività vista come qualcosa di tranquillo e piacevole. Bene, Dredge vi farà cambiare idea, perché andare a pesca con la vostra imbarcazione non sarà solo una lotta contro il tempo ma anche contro ciò che si nasconde nell'oscurità. Grazie a un demo di Steam, abbiamo avuto modo di provare questo nuovo gioco che sarà disponibile nel corso del 2023. La demo propone solo un primo capitolo, che permette di giocare meno di un'ora, ma è stato sufficiente per farci un'idea di cosa dobbiamo aspettarci. Ecco il nostro provato di Dredge.

Naufrago Godetevi la luce finché c'è in Dredge Il nostro personaggio, un pescatore senza nome, naufraga in un arcipelago e viene salvato dal sindaco di un piccolo villaggio costiero. La nostra barca è andata, ma ce ne viene data una in prestito, con la possibilità di ripagarla pescando e vendendo pesce al mercato locale. Con il denaro che ci rimane dal pagamento del debito possiamo ampliare la nostra strumentazione da pesca, con nuovi tipi di canne e altri elementi per migliorare la barca. Il fulcro del gioco è questo: si esce a pescare, il tempo passa, si ritorna in porto, si vende il pesce e si ottiene denaro. C'è però molto di più in Dredge, in quanto già dopo una mezz'ora si iniziano a sbloccare una serie di missioni. Quelle più secondarie e semplici richiedono semplicemente di pescare specifici tipi di pesce, ma un personaggio misterioso ci chiederà anche di recuperare dai relitti delle navi oggetti di valore. Difficile dire in che direzione ci porterà la trama, ma tutto ruota attorno a un naufrago avvenuto tempo prima. Il villaggio e gli altri porti nelle vicinanze sono inoltre misteriosi e alcuni figuri, come la guardiana del faro, ci suggeriscono di scappare dalla regione il prima possibile. Non è chiaro inoltre se il passaggio dei giorni, contati dal gioco, avrà un impatto sull'avanzamento e se ci saranno limiti massimi per arrivare al finale.

Pesca e draga Questo è ciò che vedete quando pescate in Dredge La demo non ci permette di esplorare più di tanto la trama, come detto, ma ci dà un'idea di qual è il fulcro del gameplay. Ogni esplorazione va affrontata con un occhio sull'ora del giorno, perché ogni movimento e ogni azione speciale fa passare il tempo. Rimanere in mare aperto di notte, senza fonti di luce di grandi dimensioni dove riposarci, ci farà avere allucinazioni e potremo perdere parte del carico. Si deve quindi giocare calcolando gli spostamenti, scegliendo il giusto porto dove fare sosta e vendere quanto abbiamo nella stiva, prima che il pesce vada a male. All'atto pratico, pescare significa semplicemente completare un veloce minigioco QTE: un puntatore si muove su una ruota e, quanto questo tocca una piccola area verde, dobbiamo premere il tasto dedicato per velocizzare la pesca e ottenere un pesce. L'animale va messo a incastro, come una sorta di Tetris o inventario di Resident Evil, nella nostra barca. Il limite quindi è anche lo spazio a disposizione e la forma del pesce. Si possono acquistare vari potenziamenti per la barca in Dredge Ci saranno anche altri tipi di pesca, come quella a rete, che non abbiamo potuto trovare ma che supponiamo avrà una meccanica di gioco differente. Una seconda attività di gioco di Dredge che è presente nella demo è invece il dragaggio, per recuperare materiali dai relitti. In questo caso il minigioco chiede di muovere un'icona tra due ruote concentriche, evitando di colpire le aree rosse delle ruote. I minigiochi sono sempre molto semplici e veloci e potrebbero in realtà essere uno dei limiti di Dredge. Dopo svariate ore potrebbe risultare un po' ripetitivo completare i QTE per pescare e fare avanti e indietro dai porti. Attenti ai corvi, vi ruberanno il carico in Dredge La qualità dell'esperienza dipenderà molto dalla varietà e dal ritmo. La barca può essere potenziata in più modi, sia tramite nuove attrezzatura che ampliamenti degli spazi di carico, ma non sappiamo se le novità saranno continue o se ci vorrà molto tempo per avanzare e potenziarci. L'idea di base e il mix di meccaniche per ora mostrate funziona, ma una breve demo non basta per farsi un'idea definitiva visto che non abbiamo visto tutte le componenti di gioco, come i poteri soprannaturali e i mostri marini citati nella pagina Steam. Ciò che possiamo commentare con più sicurezza è il lato artistico. Quanto visto fino a questo momento ci ha convinto. Dredge è molto semplice, ma piacevole. L'atmosfera riesce a essere misteriosa e piacevolmente spaventosa, soprattutto se ci si ritrova inseguiti di notte da strane creature fosforescenti o un gruppo di corvi dagli occhi rossi. Sono ottimi inoltre gli sprite dei personaggi, disegnati con pennellate di colore nette e densi di dettagli.

Le prime impressioni su Dredge sono positive, ma assolutamente non definitive. La demo di Steam è molto breve e ci dà un assaggio dell'idea: pescare, guadagnare, potenziare la barca e affrontare pericoli sempre più grandi, in un mondo che diventerà per certo sempre più strano e inquietante man mano che si avanza. L'appuntamento è al prossimo anno: terremo d'occhio il gioco in attesa di poterci fare opinioni più nette.