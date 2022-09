Classifica giapponese: PS5 risale sia nella Top 10 software che hardware e ottiene il podio

Famitsu ha svelato la classifica software e hardware dei prodotti più venduti in Giappone per la settimana che va dal 19 settembre al 25 settembre 2022. A dominare è come sempre Switch, ma PS5 riprende ritmo in entrambe le Top 10.

Vediamo prima di tutto la classifica software dei giochi più venduti in formato fisico (il secondo numero sono le vendite totali sin dall'uscita):

[NSW] Splatoon 3 - 301.845 / 2.743.135 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - 31.085 / Nuovo [PS5] Horizon Forbidden West - 10.263 / 81.479 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9.617 / 4.847.032 [NSW] Minecraft - 8.829 / 2.801,507 [NSW] Dragon Quest X Offline - 8.554 / 152.390 [NSW] Nintendo Switch Sports - 8.538 / 740.713 [NSW] The DioField Chronicle - 6.415 / Nuovo [PS4] Dragon Quest X Offline - 5.642 / 53.742 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5.079 / 4.981.611

Come potete vedere, in terza posizione spunta Horizon Forbidden West che in una settimana ha venduto circa un ottavo delle vendite totali sin dall'uscita, probabilmente grazie a un po' di bundle. Per il resto, troviamo Dragon Quest X Offline in formato PS4, unico gioco in mezzo alla lista di opere Switch.

Aloy contro una grande creatura di Horizon Forbidden West

Ecco invece la classifica hardware delle console più vendute in Giappone:

Switch OLED - 55,646 Switch - 26,944 PS5 - 26,380 Xbox Series S - 11,635 Switch Lite - 3,982 PS5 Digital Edition - 3,142 Xbox Series X - 544 New 2DS LL - 41 PS4 - 10

Anche in questo caso, PS5 si prende la terza posizione, arrivando a un passo dal modello base di Switch. Ottimi i risultati di Xbox Series S che si dimostra una console apprezzata dal pubblico giapponese. Ovviamente Switch, nel complesso, continua a essere imbattuta.

Vediamo infine i dati della settimana precedente, per confronto.