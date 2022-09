Games with Gold ottobre 2022: giochi gratis per Xbox svelati, questo mese sono solo due

Microsoft ha svelato i giochi gratis di Games with Gold per Xbox One e Xbox Series X|S: si tratta di Windbound e Bomber Crew Deluxe Edition. Come potete notare, sono due invece di quattro.

Il cambio di numero è definito dal fatto che Xbox non offrirà più giochi Xbox Original e Xbox 360 all'interno del servizio Games with Gold. Vediamo però le date di disponibilità di questo nuovi giochi di ottobre 2022:

Windbound: 1 - 31 ottobre 2022

Bomber Crew Deluxe Edition: 16 ottobre 2022 - 15 novembre 2022

La descrizione ufficiale di Windbound recita: "Naufragata da sola su un'isola sconosciuta, esplorane le terre e naviga i suoi mari insidiosi per sopravvivere. Sei Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù. Caduta dalla tua barca, in balia delle correnti, vieni gettata dal mare sulle spiagge delle Isole Proibite, un paradiso misterioso. Senza barca, cibo o attrezzi, ma con la determinazione e i mezzi per farcela, scopri le molte risorse di questa splendida isola. Crea strumenti e armi per cacciare e difenderti dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge. Mentre esplori tutte le isole e le rovine sparse su di esse, ti si riveleranno segreti del passato e scorci di futuro. Svela il mistero che le avvolge e potresti trovare ben più che la strada di casa." Potete leggere la nostra recensione di Windbound qui.

Windbound

Bomber Crew Deluxe Edition è invece una gioco gestionale strategico e di sopravvivenza nel quale si deve allenare, personalizzare e fari lottare un gruppo di soldati generati proceduralmente in battaglie con morte permanente.

Diteci, cosa ne pensate della selezione di ottobre 2022 per Games with Gold?