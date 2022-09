Pokémon Spada e Scudo: Eternatus Cromatico gratis per tutti presso GameStop, vediamo le date

GameStop Italia ha annunciato che a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 17 novembre 2022 sarà possibile ottenere un codice di Eternatus Cromatico per Pokémon Spada e Scudo. Non è necessario alcun acquisto per ottenere il codice, che rimane comunque disponibile solo fino a esaurimento scorte.

Il nostro suggerimento, come sempre, è di non perdere tempo e andare al GameStop più vicino per richiedere un codice di Eternatus Cromatico per Pokémon Spada e Scudo, prima che le scorte si esauriscano.

La promozione è ovviamente legata all'uscita di Pokémon Scaraltto e Violetto, fissata per il 18 novembre 2022. Ripetiamo però che non è necessario fare il preordine o alcun tipo di acquisto per ottenere Eternatus Cromatico per Pokémon Spada e Scudo.

La pubblicità di GameStop di Eternatus Cromatico di Pokémon Spada e Scudo

Eternatus è un Pokémon Leggendario di Pokémon Spada e Scudo. Il giocatori lo incontra durante le fasi finali della trama del gioco e lo cattura obbligatoriamente. Questa versione è Cromatica ovvero propone colori differenti. Si tratta in sostanza di una versione "da collezione" della creature di Spada e Scudo.

Per quanto riguarda Pokémon Scarlatto e Violetto, offriranno per la prima volta un vero e proprio open world con esplorazione libera e più linee narrative da seguire. Tra le ultime novità in merito, troviamo il trailer di Wiglett, nuovo pokèmon.