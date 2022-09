Pokémon Scarlatto e Violetto: il trailer di Wiglett mostra il nuovo Pokémon

Nintendo e The Pokémon Company hanno pubblicato un trailer dedicato a Wiglett, una nuova creatura di Pokémon Scarlatto e Violetto. Potete vedere il filmato qui sopra.

Wiglett, sebbene per nome e aspetto ricordi un Diglett, non è una forma alternativa di quest'ultimo, ma una nuova creatura indipendente. Si tratta di un Pokémon oceanico con un lungo corpo bianco che dispone di un grande fiuto. È descritto come nervoso e sempre attento a quello che lo circonda. Quando si rende conto che c'è un altro Pokémon nelle vicinanze, si nasconde nella sabbia.

Wiglett è un Pokémon di tipo acqua, con l'abilità Viscosità/Paura. È alto 1,2 metri, pesa 1,8 kg. È categorizzato come "pokémon grongo", ovvero un pesce osseo di mare. L'aspetto sembra richiamare quello dell'anguilla da giardino (Heterocongrinae).

Il trailer ci mostra Wiglett all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto. Possiamo vederne il modello poligonale così come un piccolo artwork 3D.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo Pokémon? Vi sembra un design interessante, oppure credete che sia un po' troppo simile a Diglett?

