Pokémon Scarlatto e Violetto: data di uscita, prezzo, edizioni e bonus di prenotazione

Oltre alla versione standard, è possibile acquistare " Pokémon Scarlatto e Violetto Edizione Duplice con Steelbook " per 119,99€. Questa edizione fisica a tiratura limitata include entrambi i giochi, racchiusi in uno steelbook dorato esclusivo con raffigurati i Pokémon Leggendari Koraidon e Miraidon sui due lati frontali, nonché due codici seriali da riscattare all'interno dell'eShop di Nintendo Switch (dalla sezione "Registra un codice") che elargiscono 100 Poké Ball ciascuno, per un totale di 200.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili nei negozi a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch al prezzo consigliato di 59,99€. Le versioni digitali dei due giochi sono disponibili nell' eShop di Nintendo allo stesso prezzo.

Bonus di prenotazione e acquisto

Questo Pikachu speciale con la mossa Volo e teratipo Volante è disponibile per tutti i giocatori che acquisteranno Pokémon Scarlatto e Violetto entro il 28 febbraio 2023

A seconda del rivenditore e dell'edizione scelta, preordinando Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto riceverete dei bonus preorder differenti.

Prenotando l'edizione fisica standard da Amazon.it otterrete un codice seriale da riscattare all'interno dell'eShop di Nintendo Switch per ottenere una serie di oggetti curativi:

10 Pozioni

10 Antidoti

3 Revitalizzanti

Con il preordine da GameStop invece riceverete in omaggio:

10 Chic Ball

Calmanella

Le Chic Ball sono delle Poké Ball speciali che aumentano l'"affetto" dei Pokémon catturati. La Calmanella invece è uno strumento da assegnare ai vostri mostriciattoli che aumenta del 50% tutti gli incrementi positivi per l'affetto. La statistica nascosta "affetto" (comunemente conosciuta anche come "felicità" o "legame") ha vari effetti sui Pokémon, ma quello più importante senza dubbio è che innesca evoluzioni specifiche, come ad esempio quelle di Eevee in Umbreon ed Espeon o quella di Chansey in Blissey. Insomma si tratta di un bonus senza dubbio utile.

Acquistando Pokémon Scarlatto e Violetto entro il 28 febbraio 2023 in versione digitale dall'eShop di Nintendo riceverete in omaggio:

10 Pozioni

10 Cura Totale

3 Revitalizzanti

3 Etere

1 Caramella rara

1 Pepita

Segnaliamo infine che entro il 28 febbraio 2023 tutti i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto (a prescindere dall'edizione acquistata) potranno ottenere un Pikachu speciale: questo esemplare conosce la mossa Volo, che normalmente non potrebbe imparare, inoltre il suo Teratipo è Volante (ecco il nostro speciale con tutti i dettagli sulla Teracristallizzazione). Per ricevere questo omaggio è necessario utilizzare la funzione "Dono Segreto" all'interno del gioco e scegliere l'opzione "Tramite Internet". Per poter accedere al Dono Segreto saranno necessarie circa 1 - 1,5 ore di gioco, stando alle stime di Nintendo.