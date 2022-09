Pokémon Violetto e Scarlatto, analisi del nuovo trailer

Il trailer approfondisce poi una delle dinamiche più interessanti di Pokémon Violetto e Scarlatto che, fino a questo momento, era stata appena accennata nel sito ufficiale e nelle informazioni diffuse in precedenza. Sapevamo, infatti, che il giocatore non avrebbe dovuto necessariamente seguire una, ma tre storie diverse , scegliendo in autonomia e in completa libertà come, quando e se portarle avanti. Finora sapevamo solo che una delle tre sarebbe stata incentrata sul tradizionale giro delle palestre: il nuovo trailer ci ha svelato le altre due, mentre il sito web ufficiale del gioco, prontamente aggiornato in queste ore, ha approfondito alcuni aspetti che vi spiegheremo nelle prossime righe.

Nel caso in cui vi foste appena sintonizzati, vi rammentiamo che Pokémon Violetto e Scarlatto è il primo capitolo della serie a essere spiccatamente open world. Lo stesso trailer ci mostra, proprio nelle primissime battute, un'anteprima della mappa di Paldea : punteggiata da icone che segnalano la presenza di servizi e luoghi d'interesse - forse raggiungibili tramite viaggio rapido? - ma anche di funzioni che permettono, tra le altre cose, d'impostare dei punti di destinazione come succede in tanti altre esperienze a mondo aperto. Probabilmente questa funzione ci permetterà di orientarci meglio durante le nostre peregrinazioni nel mondo 3D.

Mandare avanti i pokémon

Pokémon Violetto e Scarlatto, le Lotta automatiche sembrano una gradita novità

Chiamata semplicemente Let's Go! in inglese, come citazione dello spin-off Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee di alcuni anni fa, questa nuova funzionalità permette d'inviare - o mandare avanti, appunto - in qualsiasi direzione il pokémon che abbiamo scelto per farci compagnia durante le nostre peregrinazioni. Il mostriciattolo si sposterà dunque da solo, raccogliendo collezionabili per noi o addirittura attaccando i pokémon selvatici in quelle che il nuovo gioco chiama Lotte autonome. In queste circostanze, il pokémon combatte per i fatti suoi, ma ottiene oggetti e guadagna punti esperienza normalmente; nel frattempo noi saremo liberi di muoverci liberamente e raccogliere oggetti.

Supponiamo che sia possibile intervenire nelle Lotte autonome per catturare i pokémon selvatici sotto attacco senza partecipare a una lotta tradizionale, un po' come si faceva in Leggende Pokémon: Arceus, ma restano ancora molti aspetti da chiarire. Per esempio, non sappiamo quanto sia possibile allontanarsi dal luogo della lotta e dal nostro pokémon, né sappiamo quanto sia efficace l'intelligenza artificiale che controllerà il mostro durante la Lotta autonoma. Sembra, però, che la Lotta autonoma possa snellire in modo importante l'esplorazione e la crescita dei pokémon, aggirando la ripetitività delle lotte tradizionali contro i pokémon selvatici.

Pokémon Violetto e Scarlatto, tornano i pokémon dominanti

Tornando al trailer, abbiamo scoperto qualcosa di più anche su un'altra sottotrama, che il gioco chiama "Il sentiero leggendario". In questo caso dovremo aiutare Pepe, un cuoco e studente, a raccogliere le spezie nascoste, un ingrediente misterioso e ghiottissimo che si nasconde negli angoli più remoti di Paldea. Il problema è che a custodire queste spezie sono i pokémon dominanti, mostri più grandi e potenti del normale che faranno da veri e propri boss, impegnandoci in lotte molto più impegnative. Il trailer ci ha mostrato Klawf, il gigantesco pokémon dominante delle scogliere, che appartiene al tipo Roccia. Questa ci è sembrata la sottotrama meno entusiasmante delle tre, ma potrebbe anche essere quella che incentiverà di più all'esplorazione di Paldea.

A proposito di pokémon inediti, il trailer ce ne ha svelati due che sembrano usciti da Mega Man Zero. Si chiamano Ceruledge e Amarouge, e sono rispettivamente di tipo Fuoco/Spettro e Fuoco/Psico. Finora dobbiamo dire che il look dei nuovi pokémon ci ha davvero convinto.

Pokémon Violetto e Scarlatto, per affrontare i Capipalestra dovremo superare i loro esami

Il trailer si chiude con una breve panoramica de "Il cammino dei Campioni", la storia delle palestre che sembrava la più scontata e che invece riserva non poche novità. Come sappiamo, nella regione di Paldea ci sono otto palestre che potremo visitare nell'ordine che preferiamo. Fino a questo momento ci siamo chiesti come Game Freak intendesse bilanciare la progressione e i livelli di esperienza, ma forse il nuovo trailer potrebbe aver gettato un po' di luce su questo mistero. Infatti sembra proprio che non sia necessario lottare contro altri allenatori per sfidare il Capopalestra: bisognerà invece superare una prova che cambia di palestra in palestra e che serve anche a illustrarci le usanze di Paldea.

Nella palestra di Los Tazones, per esempio, dovremo superare un Esame incentrato sulla raccolta di vari Sunflora e solo a quel punto potremo lottare con Brassius, il Capopalestra, che neanche a dirlo ci affronterà coi suoi pokémon di tipo Erba, tra i quali spicca un Sudowoodo in grado di Teracristallizzarsi.

Pokémon Violetto e Scarlatto, Alisma è la presidentessa della Lega Pokémon

Una volta sconfitti tutti i Capipalestra, potremo affrontare il cosiddetto Esame dei Campioni della Lega Pokémon, che ha sede in una grande palazzina scintillante ed è presieduta dalla presidentessa Alisma, una donna dai modi gentili, ma dall'atteggiamento autoritario che sta radunando i migliori allenatori di Paldea, tra i quali anche la nostra amica e rivale Nemi.

Questa nuova infornata di notizie - che include l'annuncio di una versione di Switch OLED tematica da collezione - è servita sicuramente a delineare meglio la struttura di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma restano ancora diverse incognite importanti. L'idea di diversificare la campagna, dividendola in tre parti distinte che possiamo seguire a piacimento, è sicuramente un passo avanti per la serie e ben si sposa con l'approccio open world tentato da Game Freak, ma solo una prova approfondita del gioco dimostrerà se lo sviluppatore nipponico, pur trascurando gli ormai necessari miglioramenti tecnici, è riuscito a trovare un equilibrio convincente nel gameplay.