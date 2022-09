Indie Forge: si torna a parlare di indie con BigRock, un istituto che forma i loro creatori

Dopo alcune settimane di "ferie" l'Indie Forge torna più in forma che mai. Per il primo appuntamento dopo la pausa estiva, Marco Mottura parlerà di Corsi di studi per sviluppo/grafica dei videogiochi con Marco Savini, il CEO di BigRock. Lo farà, come sempre, sul canale Twitch di Red Bull Italia a partire dalle 16.

Indie Forge è un progetto pensato per dare agli sviluppatori di videogiochi indie italiani un'opportunità in più di comunicare il proprio lavoro. Dopo aver raccolto le proposte, spetterà alla giuria formata da publisher ed esperti del settore selezionare i 5 lavori che Red Bull seguirà con maggiore attenzione.

BigRock, invece, è un istituto pensato per formare giovani professionisti nel settore della grafica e dei videogiochi. Nel loro campus, immerso nella natura della campagna veneta, BigRock utilizza le migliori tecnologie per insegnare alle nuove generazioni di artisti le tecniche per realizzare animazioni 3D, effetti visivi e musica per cinema e TV, videogiochi, illustrazione digitale.

Sarà, dunque, un appuntamento molto interessante, soprattutto per coloro che vorrebbero intraprendere questa professione e, magari, partecipare alle prossime edizioni del Red Bull Indie Forge da protagonista!

L'appuntamento è quindi fissato per oggi alle 16.00 sul canale Twitch di Red Bull Italia e sulle nostre pagine, non mancate!