Cuphead: edizione fisica annunciata, contiene l'espansione The Delicious Last Course

Studio MDHR ha deciso di festeggiare il quinto anniversario di Cuphead con la pubblicazione dell'edizione fisica per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, che arriva corredata anche dalla maxi-espansione The Delicious Last Course.

Questa versione in scatola verrà prodotta e distribuita da iam8bit, una delle etichette più apprezzate tra quelle specializzate nelle edizioni retail dei giochi indie, dunque possiamo aspettarci un'ottima qualità anche per questo prodotto, in attesa di ulteriori dettagli sui contenuti e il packaging.



Intanto possiamo vedere le copertine di Cuphead: Physical Edition, che riprendono i disegni originali con i protagonisti della serie, ovvero Cuphead, Mugnai e Chalice, con quest'ultima che è stata introdotta proprio con il lancio dell'espansione del gioco come nuovo personaggio giocabile.

Lo sparatutto in 2D ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un titolo diventato subito molto popolare, uscito inizialmente come esclusiva Xbox e poi passato anche alle altre piattaforme e arrivato ad essere anche una serie animata Netflix che ha ricevuto di recente anche una seconda stagione.

Per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione di Cuphead originale, oltre a quella su The Delicious Last Course. Non sappiamo ancora il prezzo dell'edizione fisica né la data d'uscita, ma le informazioni arriveranno nel prossimo periodo.